Đưa ra đề suất mới nghỉ thai sản cho nam lao động có vợ sinh con: Được nghỉ 1 tháng

Xã hội 03/04/2023 20:28

Mới đây nhất hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và Tiểu ban phụ nữ trong kinh doanh đề xuất sửa quy định nghỉ thai sản của nam giới tối thiểu 30 ngày, thay vì từ 5-14 ngày như hiện nay.

Cụ thể theo thông tin từ báo Dân Chí cho biết có rất nhiều ý kiến cho rằng nên tăng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam có vợ sinh con. Về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Cường, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, quá trình đánh giá khả năng cân đối quỹ ốm đau thai sản cho thấy hiện mức thu và chi của quỹ là ngang nhau.

Đề xuất tăng thêm các quyền lợi, trong đó có việc lao động nam được nghỉ thai sản dài như lao động nữ, ông Cường phân tích, với một quỹ ngắn hạn như quỹ ốm đau, thai sản chắc chắn không đảm bảo khả năng cân đối.

"Hiện nay, quỹ ốm đau, thai sản, trách nhiệm đóng bảo hiểm hoàn toàn thuộc người sử dụng lao động. Liên quan đến quy định thêm trách nhiệm của người đóng trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn thời gian qua, việc tăng mức đóng với doanh nghiệp để đảm bảo tăng quyền lợi với người lao động sẽ không khả thi", ông Cường nhấn mạnh.

Hiện nay, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi giữ quy định như hiện hành. Theo đó, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ 5 ngày làm việc. Khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi thì chồng được nghỉ 7 ngày làm việc.

Đưa ra đề suất mới nghỉ thai sản cho nam lao động có vợ sinh con: Được nghỉ 1 tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp vợ sinh đôi thì chồng được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con, người bố được nghỉ thêm ba ngày làm việc. Bên cạnh đó, trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì chồng được nghỉ 14 ngày làm việc.

Ngoài ra, trường hợp vợ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì người này được hưởng trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội đã bổ sung chế độ thai sản vào nhóm quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng.

Theo dự thảo, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con hoặc khi lao động nam đang đóng bảo hiểm mà có vợ sinh con.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này là người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động sẽ nhận được trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng/con sinh ra.

Về đề xuất này, ông Nguyễn Duy Cường cho hay, theo quy định luật hiện hành, hiện người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được hưởng hai chế độ dài hạn là hưu trí và tử tuất, tương đương tỷ lệ đóng là 22%. Mức đóng cụ thể ra sao do người lao động lựa chọn.

Liên quan đến việc không đưa chế độ ốm đau vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đại diện Vụ Bảo hiểm xã hội cho rằng, qua đánh giá, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là những người lao động khu vực phi chính thức, mức thu nhập không ổn định. Nếu thêm chế độ hưởng sẽ phải bổ sung trách nhiệm đóng, như vậy sẽ gây khó khăn cho người lao động khi tham gia vào chế độ bảo hiểm xã hội này.

"Trong dự thảo, chúng ta bổ sung thêm quyền lợi là chế độ thai sản cho người lao động nhưng không bổ sung thêm trách nhiệm đóng. Quyền lợi này sẽ do ngân sách nhà nước hỗ trợ làm gia tăng tính hấp dẫn của loại hình bảo hiểm này", ông Cường khẳng định.

Thanh Hóa: Chuốc rượu thiếu nữ 14 tuổi, 3 thiếu niên giở trò đồi bại rồi quay lại clip

Thanh Hóa: Chuốc rượu thiếu nữ 14 tuổi, 3 thiếu niên giở trò đồi bại rồi quay lại clip

Sau khi chuốc rượu cho nữ sinh 14 tuổi say đến bất tỉnh, 3 thiếu niên ở Thanh Hóa đã đưa nạn nhân đến nhà văn hóa thôn để hiếp dâm và quay clip.

Xem thêm
Từ khóa:   chế độ thai sản trợ cấp thai sản thời gian nghỉ thai sản Luật Bảo hiểm xã hội

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 59 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt