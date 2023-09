Sau khi chuốc rượu cho nữ sinh 14 tuổi say đến bất tỉnh, 3 thiếu niên ở Thanh Hóa đã đưa nạn nhân đến nhà văn hóa thôn để hiếp dâm và quay clip.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 3/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào X.N.A. (SN 2008, ngụ thị trấn Thọ Xuân); Lê V.V. (SN 2008; ngụ xã Bắc Lương) và Hồ T.P. (SN 2007; ngụ xã Xuân Hòa, cùng huyện Thọ Xuân) để điều tra, làm rõ tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cơ quan công an, trước đó vào tối ngày 26/1/2023, những thiếu niên trên đã rủ nữ sinh H. (SN 2009; ngụ huyện Thọ Xuân) tới nhà Hồ Tuấn P. (thôn Kim Ốc, xã Xuân Hòa) chơi, tổ chức ăn uống.

Thông tin từ báo Công Lý cho biết thêm trong quá trình chơi, ăn uống tại đây, 3 thiếu niên đã bàn nhau chuốc rượu cho H. say. Khi H. đã say và bất tỉnh, các thiếu niên này đã đưa nữ sinh H. đến nhà văn hóa thôn Kim Ốc rồi thay nhau giở trò đồi bại, thậm chí quay clip lại.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giam 3 thiếu niên trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

