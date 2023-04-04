Không khí tang thương bao trùm tại nhà cháu bé 15 tháng tuổi tử vong bất thường ở nhà trẻ: 'Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn'

Xã hội 04/04/2023 13:40

Liên quan đến vụ cháu bé 15 tháng tuổi tử vong bất thường tại nhà trẻ ở Đà Nẵng, không khí tang thương tại nhà của nạn nhân không khỏi khiến nhiều người đau xót.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 4/4, ông Nguyễn Thanh Lịch - Trưởng phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - cho biết đã tạm dừng hoạt động nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ (34 Hồ Sĩ Đống, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để làm rõ nguyên nhân cháu bé L.T.T.K (15 tháng tuổi) tử vong tại đây.

Nhóm trẻ mầm non Mặt Trời Nhỏ do chị P.T.T.T và mẹ là bà N.T.B làm chủ, được UBND phường Hòa Hiệp Nam cấp phép hoạt động vì có quy mô dưới 15 cháu.

Người dân địa phương cho hay nhóm trẻ này chủ yếu nhận giữ con em xung quanh khu xóm; thời gian qua hoạt động không có điều tiếng gì.

Thông tin thêm về trường hợp cháu bé tử vong, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho biết đang phối hợp với quận, kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ gia đình bé K.

Không khí tang thương bao trùm tại nhà cháu bé 15 tháng tuổi tử vong bất thường ở nhà trẻ: 'Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn' - Ảnh 1
Nhà trẻ nơi cháu K. tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo ông Lịch, gia đình cháu K. thuộc diện khó khăn. Sáng thứ 2 (ngày 3-4, thời điểm K. gặp nạn), mẹ cháu gửi con nhà trẻ rồi mới đi xin việc làm. Cha K. là công nhân tại khu công nghiệp, cũng là lao động chính nuôi vợ, 2 con và mẹ già bị khuyết tật.

"Gia đình cháu đang ở tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam - là khu nhà liền kề, tái định cư cho dân làng Vân trước đây nên rất khó khăn. Ngoài khoản hỗ trợ, thăm hỏi ban đầu, Phòng GD-ĐT đang kêu gọi hỗ trợ thêm cho gia đình lo hậu sự" - ông Lịch cho biết.

Không khí tang thương bao trùm tại nhà cháu bé 15 tháng tuổi tử vong bất thường ở nhà trẻ: 'Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn' - Ảnh 2

Gia đình lo hậu sự cho cháu K. vào sáng 4/4 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó như báo Công Thương đã thông tin, khoảng 10 giờ sáng 4/4, người nhà bé L.T.T.K đã nhận bàn giao thi thể, tổ chức hậu sự cho cháu.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 3/4, chị Trương Thị Đ. gởi con là bé L.T.T.K tại nhóm giữ trẻ Mặt Trời Nhỏ. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, sau giấc ngủ trưa, cô giáo gọi K. nhưng không thấy cháu dậy. Thấy K. có biểu hiện tím tái nên cô giáo gọi cha mẹ bé đến đón.

Gia đình sau đó đưa K. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu rồi chuyển qua Bệnh viện Phụ sản nhi nhưng bé đã tử vong.

Gia đình K. cho biết khoảng 2-3 ngày trước đó, bé có sốt nhẹ vì mọc răng. Tuy nhiên, sáng thứ 2 trước khi đến lớp, cháu không sốt, biểu hiện bình thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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