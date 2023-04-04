Hà Nội: Nam hành khách bất ngờ nhảy từ lầu 3 xuống đất tại sân bay Nội Bài khiến nhiều người sửng sốt

Xã hội 04/04/2023 16:05

Vào khoảng 13h30 ngày (4/4), tại khu vực sảnh nhà ga sân bay Nội Bài, Hà Nội xảy ra vụ việc một hành khách người nước ngoài rơi từ tầng trên cao xuống đất bị thương nặng khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo thông tin từ báo VTC News vào chiều 4/4, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ hàng không Miền Bắc cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân nam hành khách rơi từ tầng 3 xuống đất nguy kịch.

Khoảng 13h30 cùng ngày, tại khu vực thang cuốn nhà T2 Sân bay quốc tế Nội Bài, một khách nam khoảng 40 tuổi trèo qua lan can, nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phối hợp xe cấp cứu sân bay Nội Bài đưa người đàn ông tới Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hà Nội: Nam hành khách bất ngờ nhảy từ lầu 3 xuống đất tại sân bay Nội Bài khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Cảng vụ hàng không Miền Bắc đang xác minh nhân thân, hành trình của hành khách. Thông tin ban đầu, nạn nhân có thể là khách ngoại quốc.

Thông tin từ báo Dân Việt, Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết: "Vào khoảng thời điểm nêu trên, có một nam hành khách người nước ngoài đang ở khu vực ga hành khách gần vị trí của cầu thang máy sân bay Nội Bài, có biểu hiện không bình thường, người này bất ngờ trèo qua lan can của tầng trên cao.

"Sau đó, người đàn ông này bất ngờ nhảy từ tầng 3 xuống dưới đất bị thương nặng. Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng y tế cùng với lực lượng an ninh và các lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Nam Thăng Long", ông Phương cho hay.

Ông Phương thông tin thêm, nạn nhân là người Thái Lan, sinh năm 1980, đang bị  trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ tích cực cấp cứu. Cảng vụ hàng không miền Bắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên ngành để điều tra làm rõ nguyên vụ việc.

Vụ nam sinh lớp 10 bỏ nhà ra đi vào lúc 3h sáng ở Hòa Bình: Đã tìm thấy thi thể của nạn nhân

Vụ nam sinh lớp 10 bỏ nhà ra đi vào lúc 3h sáng ở Hòa Bình: Đã tìm thấy thi thể của nạn nhân

Sau 5 ngày bỏ nhà ra đi, thi thể nam sinh lớp 10 của trường chuyên ở Hòa Bình được tìm thấy trên sông Đà.

Xem thêm
Từ khóa:   nam hành khách rơi từ tầng 3 sân bay Nội Bài nhảy lầu tự tử người đàn ông nhảy lầu sân bay nội bài Hà Nội tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 50 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt