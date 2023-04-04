Vào khoảng 13h30 ngày (4/4), tại khu vực sảnh nhà ga sân bay Nội Bài, Hà Nội xảy ra vụ việc một hành khách người nước ngoài rơi từ tầng trên cao xuống đất bị thương nặng khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo thông tin từ báo VTC News vào chiều 4/4, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ hàng không Miền Bắc cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân nam hành khách rơi từ tầng 3 xuống đất nguy kịch.

Khoảng 13h30 cùng ngày, tại khu vực thang cuốn nhà T2 Sân bay quốc tế Nội Bài, một khách nam khoảng 40 tuổi trèo qua lan can, nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng phối hợp xe cấp cứu sân bay Nội Bài đưa người đàn ông tới Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Cảng vụ hàng không Miền Bắc đang xác minh nhân thân, hành trình của hành khách. Thông tin ban đầu, nạn nhân có thể là khách ngoại quốc.

Thông tin từ báo Dân Việt, Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết: "Vào khoảng thời điểm nêu trên, có một nam hành khách người nước ngoài đang ở khu vực ga hành khách gần vị trí của cầu thang máy sân bay Nội Bài, có biểu hiện không bình thường, người này bất ngờ trèo qua lan can của tầng trên cao.

"Sau đó, người đàn ông này bất ngờ nhảy từ tầng 3 xuống dưới đất bị thương nặng. Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng y tế cùng với lực lượng an ninh và các lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Nam Thăng Long", ông Phương cho hay.

Ông Phương thông tin thêm, nạn nhân là người Thái Lan, sinh năm 1980, đang bị trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ tích cực cấp cứu. Cảng vụ hàng không miền Bắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên ngành để điều tra làm rõ nguyên vụ việc.

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