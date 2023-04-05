Hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ ở Nghệ An: Sáng cắt khối sắt chưa xong, chiều tiếp tục cưa cắt thì phát nổ

Trong lúc cưa cắt, họ lấy được ít bột nghi thuốc nổ, song do có ô tô đến sửa nên việc cắt vật này phải dừng lại. Chiều cùng ngày, khi chủ gara, anh Nguyễn Duy Kỳ và anh Nguyễn Duy Nhật tiếp tục cưa cắt thì xảy ra vụ nổ.
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Theo thông tin từ báo VOV cho biết về vụ nổ kinh hoàng ở gara ô tô Lê Hiển, ở xóm 12, xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định nguyên nhân vụ việc. Vật dụng gây nổ hiện vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chuyên môn.
Theo một số người dân địa phương, sáng 2/4, anh Nguyễn Duy Nhật (làm nghề buôn bán sắt vụn) có đưa khối sắt dài khoảng 30cm đến gara ô tô Lê Hiển nhờ cắt hộ để lấy vỏ thép làm dao.
Tuy nhiên, lúc đang cưa cắt, họ lấy được ít bột nghi thuốc nổ, song do có ô tô đến sửa nên việc cắt vật này phải dừng lại. Chiều cùng ngày, anh Nguyễn Duy Kỳ và anh Nguyễn Duy Nhật tiếp tục cưa cắt thì xảy ra vụ nổ.
Trước đó như báo VietNamNet đã đưa tin, vụ nổ khiến anh Lê Tiến Hiển (1984, trú xã Quỳnh Tân, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) chủ gara tử vong. Do vết thương quá nặng nên anh Nguyễn Duy Nhật (1993, trú xã Quỳnh Tân, H. Quỳnh Lưu) cũng tử vong.
Vụ nổ còn làm anh Nguyễn Duy K và 3 cháu nhỏ Hồ Tr.Nh. (14 tuổi), Hồ Tr.A.Đ. (10 tuổi) và Hồ Kh.V.(8 tuổi) trong cùng gia đình bị thương nặng.