Hiện trường vụ xe ô tô ở Hà Nội tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương

Xã hội 05/04/2023 17:19

Vào ngày 5/4, lãnh đạo UBND phường Xuân La xác nhận, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 16h40 ngày 5/4, lãnh đạo UBND phường Xuân La xác nhận, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra chiều nay ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (Tây Hồ, TP.Hà Nội) khiến nhiều người bị thương.

Cụ thể, tại khu vực cổng trường Trung học cơ sở Xuân La, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Chiếc xe ô tô loại 5 chỗ bất ngờ lao, húc liên tiếp vào các phương tiện tham gia giao thông hướng đường Võ Chí Công - Xuân La.

Đặc biệt, lúc này đúng thời điểm tan trường, nên khiến tình trạng giao thông ùn ứ.

Hiện trường vụ xe ô tô ở Hà Nội tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương - Ảnh 1
Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn tại hiện trường - Ảnh: Báo Dân Việt
Hiện trường vụ xe ô tô ở Hà Nội tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương - Ảnh 2
Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là nam giới, khoảng 70 tuổi - Ảnh: Báo An ninh thủ đô
Hiện trường vụ xe ô tô ở Hà Nội tông liên hoàn khiến nhiều người bị thương - Ảnh 3
Hiện trường vụ "ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Xuân La, Võ Chí Công - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngay sau khi xảy ra sự việc, CAQ Tây Hồ nhanh chóng có mặt xử lý đưa người đi cấp cứu, phân luồng giao thông, phối hợp điều tra nguyên nhân.

Nhiều người bị thương, có nạn nhân nguy hiểm tính mạng và cả chục xe máy bị hư hỏng do xe ô tô lao trúng. Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn là nam giới, khoảng 70 tuổi. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

 

Hiện tại, lãnh đạo UBND phường Xuân La đang có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ các thông tin liên quan.

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