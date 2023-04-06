Danh tính 5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505

Xã hội 06/04/2023 06:25

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng trên vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh đã được công bố.

Theo thông tin từ VTC News, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng cho biết, vào lúc 17h ngày 5/3, tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, phát hiện 1 máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng) gặp nạn.

Ban đầu xác định trên máy bay có 5 người. Cụ thể:

1. Ông Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP Đà Nẵng.

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP Đà Nẵng.

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã báo cáo UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu và Cục Cứu hộ Cứu nạn/Bộ Tổng Tham mưu, đồng thời cử 1 tổ công tác do Phó Chỉ huy - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn cùng các cơ quan và 11 tàu, xuồng của lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an và tàu của nhân dân xuống hiện trường cứu hộ cứu nạn.

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Các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực máy bay trực thăng rơi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo báo cáo của Cục Cứu hộ Cứu nạn/Bộ Tổng Tham mưu, đơn vị này đã huy động 14 phương tiện (Biên phòng Hải Phòng 4 xuồng, Biên phòng Quảng Ninh 5 xuồng, Cảng vụ Quảng Ninh 1 tàu, 3 xuồng ngư dân và 1 tàu SAR 411) và 34 cán bộ chiến sỹ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn vụ trực thăng Bell-505 rơi tại khu vực Hòn Nét thuộc địa phận Cát Bà, TP Hải Phòng.

Các lực lượng tiếp theo đang cơ động ra hiện trường gồm 1 tàu, 2 xuồng và 2 đội thợ lặn của Quân chủng Hải quân.

Cũng theo Cục Cứu hộ Cứu nạn, Quân đội nhân dân Việt Nam, đến 21h ngày 5/4 đã vớt được 2 thi thể và một số mảnh vỡ của máy bay tại vị trí mép bờ đảo Hòn Nét (tọa độ 20051'51.2''N - 107001'13.4''E).

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Máy bay trực thăng chở khách tham quan Vịnh Hạ Long - Ảnh: Báo Pháp luật và Xã hội

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long, cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15. 

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

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