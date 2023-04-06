Vụ trực thăng rơi ở vùng biển Quảng Ninh: Máy bay mất liên lạc sau 19 phút cất cánh, phát nổ trước khi rơi xuống biển

Xã hội 06/04/2023 07:14

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chiếc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 rơi ở vùng biển giáp ranh Hải Phòng-Quảng Ninh

Theo thông tin từ VietNamNet, thông tấn Quân sự cho biết, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn. 

Lúc 19h18, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20051’51.2”N-107001’13.4”E. Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Vụ trực thăng rơi ở vùng biển Quảng Ninh: Máy bay mất liên lạc sau 19 phút cất cánh, phát nổ trước khi rơi xuống biển - Ảnh 1
Trực thăng Bell-505 số hiệu VN-8650 rơi trên vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh, 4 hành khách Việt Nam cùng một phi công gặp nạn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, lúc 17h15 tại khu vực đảo Hòn Nét, tọa độ 20 độ 51'55" N - 107 độ 1' 31" E ở phía đông bắc đảo Cát Bà, TP.Hải Phòng, ngư dân phát hiện máy bay phát nổ và rơi xuống biển. 

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hạ Long nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng để thông báo diễn biến vụ việc cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển Hạ Long biết, để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Vụ trực thăng rơi ở vùng biển Quảng Ninh: Máy bay mất liên lạc sau 19 phút cất cánh, phát nổ trước khi rơi xuống biển - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ trực thăng Bell-505 rơi sau khi cất cánh - Ảnh: VTC News

Trực thăng Bell 505 có sân bay riêng trên đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chuyên phục vụ các chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long. Đây là máy bay mới, nhẹ do hãng Bell Helicopter của Mỹ sản xuất năm 2018. Máy bay được chứng nhận an toàn bởi Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (US FAA) và cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EUASA).

Mỗi chiếc Bell 505 có thể chở được 5 người, trong đó có 1 phi công và 4 hành khách, tốc độ bay tối đa 232 km/h; độ cao bay tối đa hơn 5.600 m. Bell 505 dài 10,53 m, rộng 1,52 m và cao 3,25 m, được bổ sung vào đội máy bay phục vụ tour trực thăng ngắm Hạ Long (Quảng Ninh) vào năm 2019.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng trên vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh đã được công bố.

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