Vụ trực thăng rơi ở vùng biển Quảng Ninh: Máy bay mất liên lạc sau 19 phút cất cánh, phát nổ trước khi rơi xuống biển

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hạ Long nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng để thông báo diễn biến vụ việc cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển Hạ Long biết, để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ trực thăng Bell-505 rơi sau khi cất cánh - Ảnh: VTC News

Trực thăng Bell 505 có sân bay riêng trên đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chuyên phục vụ các chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long. Đây là máy bay mới, nhẹ do hãng Bell Helicopter của Mỹ sản xuất năm 2018. Máy bay được chứng nhận an toàn bởi Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (US FAA) và cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu (EUASA).

Mỗi chiếc Bell 505 có thể chở được 5 người, trong đó có 1 phi công và 4 hành khách, tốc độ bay tối đa 232 km/h; độ cao bay tối đa hơn 5.600 m. Bell 505 dài 10,53 m, rộng 1,52 m và cao 3,25 m, được bổ sung vào đội máy bay phục vụ tour trực thăng ngắm Hạ Long (Quảng Ninh) vào năm 2019.