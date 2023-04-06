Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960; trú tại: Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra, xử lý quy định.

Theo thông tin từ VNews/Truyền hình thông tấn, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông” và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960; trú tại: Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định.

Căn cứ vào các tài liệu xác minh, điều tra thu được, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960; trú tại: Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định. Ông Hoàng Ngọc Vĩnh, người gây tai nạn liên hoàn ở quận Tây Hồ - Ảnh: VNews/Truyền hình thông tấn Trước đó, theo thông tin từ VOV, tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã xảy ra vụ ô tô đâm liên hoàn làm nhiều người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào thời điểm đông phương tiện tham gia giao thông nên có nhiều người bị thương cùng phương tiện hư hỏng. Đây cũng là thời điểm tan học của học sinh Trường THCS Xuân La nên tình trạng giao thông bị ùn ứ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an quận Tây Hồ nhanh chóng có mặt, đưa người đi cấp cứu, phân luồng giao thông, phối hợp điều tra nguyên nhân. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet Qua điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (sinh năm 1960, ở 59/200/28 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) chở vợ đi khám ở Viện Tim Hà Nội đi về thì đâm vào 17 xe mô tô làm 17 người bị thương. Vụ việc không có người tử vong. Qua kiểm tra, ông Vĩnh không có nồng độ cồn, không có chất kích thích. Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương Vào chiều ngày 5/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 14 nạn nhân bị thương.

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