Nam nạn nhân nhớ lại vào chiều 5/4, anh đi lấy phụ tùng sửa chữa xe máy ở đường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm). Đến khoảng 16h, anh trở về và dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư Xuân La giao với Võ Chí Công.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội), anh Nguyễn Đức Thắng (34 tuổi, trú ngõ 38 Xuân La, quận Tây Hồ), không giấu nổi vẻ sợ hãi khi được người thân cho xem lại đoạn video ghi lại cảnh "xe ô tô điên" tông hàng loạt phương tiện.

Sau đó, anh cho biết có người đến vỗ vào người và gọi nên mới tỉnh dậy, thậm chí "tưởng chừng mình đã chết". Lúc này, anh Thắng thấy mình nằm cách xe máy khoảng sáu mét, nhiều người bị thương xung quanh gào khóc thảm thiết. "Đây là lần đầu trong đời tôi gặp phải cảnh tượng hãi hùng như vậy", người đàn ông nói, giọng chưa hết bàng hoàng.

Đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, anh Thắng điều khiển xe máy sang đường thì nghe thấy tiếng ô tô gầm rú cộng tiếng la hét thất thanh. "Vừa nghe tiếng xe ô tô rú lên, tôi bị tông bất tỉnh", người đàn ông nhớ lại thời điểm gặp nạn.

Đứng bên cạnh liên tục động viên chồng, chị Th. (vợ anh Thắng) nghẹn ngào kể lúc nhận tin chồng gặp nạn. "Khoảng 16h20, khi đang rửa xe cho khách, tôi nhận tin chồng gặp nạn ở ngã tư gần nhà. Tôi ngay lập tức gọi người trong nhà chạy ra hiện trường. Đến nơi, thấy chồng nằm bất động ở mép đường Võ Chí Công, tôi như muốn ngã khụyu", Chị Th. kể, ít phút sau đó, chồng chị được chuyển đến bệnh viện để sơ cứu, điều trị.

Chị Hải Linh bị gãy tay phải sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Bệnh nhân bị thương nặng được chuyển đến khoa Hồi sức để cấp cứu - Ảnh: Báo Dân Trí

Rất đông người nhà của các nạn nhân trong vụ ô tô tông 17 xe máy tại ngã tư Võ Chí Công, Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) - Ảnh: Báo Dân Trí

Cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn đầy bất ngờ trên đường Võ Chí Công, Đỗ Hải Linh (27 tuổi, trú Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) sau nhiều giờ nằm viện, vẫn chưa hình dung mình bị chiếc xe ô tô đâm từ hướng nào.

Cô gái kể lại khoảng 16h, sau khi tan làm thì đi xe máy từ đường Xuân La về Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm). Trong lúc dừng đợi đèn tín hiệu ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, Linh, cũng giống như hàng chục nạn nhân khác, bất ngờ bị xe ô tô đâm trúng. "Khi đó mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp biết gì. Đến giờ tôi vẫn chưa định hình được chiếc xe đâm mình từ hướng nào", Hải Linh nói.

Ngoài ra, ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, cho biết vào khoảng 16h30, Bệnh viện tiếp nhận 14 bệnh nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công. Bé gái 7 tuổi là nạn nhân nhỏ tuổi nhất.

Trong đó, có 2 bệnh nhân bị thương nặng phải thở máy được chuyển sang khoa Hồi sức để cấp cứu, điều trị, tiên lượng xấu; 7 bệnh nhân bị gãy xương tay, chân sẽ được đưa vào các khoa để nằm điều trị, theo dõi và lên kế hoạch mổ trong các ngày tiếp theo; 5 bệnh nhân bị thương phần mềm sau khi kiểm tra đã cho về nhà theo dõi.

Tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Chiếc xe hư hỏng nặng sau vụ tông liên hoàn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ để điều tra đối với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan công an cho biết, 13h30 ngày 5/4, ông Hoàng Ngọc Vĩnh lái xe ô tô BKS 29A-083.12 đi từ nhà tại phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên đến Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2) trên đường Võ Chí Công để khám bệnh. Đến 16h00 cùng ngày, ông Vĩnh cùng vợ ra xe đi về. Trong khi điều khiển ô tô, tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh không kiểm soát được tốc độ nên đã va chạm với 17 xe máy tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La.

Bước đầu ghi nhận 17 người bị thương trong vụ tai nạn, trong đó 2 nạn nhân bị thương nặng. Qua kiểm tra, tài xế ô tô không có nồng độ cồn và không có chất kích thích trong cơ thể. Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.