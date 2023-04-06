Vào sáng ngày 6/4, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của bé gái 3 tuổi đa chấn thương sau vụ tai nạn liên hoàn tại đường Võ Chí Công, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ & Đời sống, vào sáng 6/4, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về tình trạng sức khoẻ của bé gái đa chấn thương sau vụ 'xe điên' gây tai nạn giao thông liên hoàn giữa 01 xe ô tô con với 17 xe máy trên đường Võ Chí Công- quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Cuối giờ chiều 5/4, TS Cao Việt Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau ca phẫu thuật cấp cứu đêm qua, hiện tại bệnh nhi 3 tuổi là bé gái bị đa chấn thương đang nằm điều trị theo dõi tại Khoa Hồi sức ngoại khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tạm ổn hơn.

"Hiện bệnh nhi tỉnh, phản xạ tri giác, tình trạng chảy máu đã được kiểm soát. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi hậu đa chấn thương; do cháu bé bị rách dạ dày cơ hoành nên các y bác sĩ cũng tập trung theo dõi nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng toàn thân"- TS Cao Việt Tùng thông tin. Các y bác sĩ của cả 2 Bệnh viện E và Bệnh viện Nhi Trung ương đều kích hoạt báo động đỏ để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân của vụ tai nạn 'xe điên' gây ra trên đường Võ Chí Công - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 5/4 đã khiến 18 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 7 phút ngày 5/4, tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô BKS 29A-083.12 với 17 xe máy. Hậu quả đến nay chưa có người tử vong, có 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, lái xe ô tô BKS 29A-083.12 là ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, Bồ Đề, Long Biên, TP.Hà Nội). Tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga khi đang di chuyển - Ảnh: Báo Dân Việt Tài xế Vĩnh khi đang di chuyển thì đạp nhầm chân phanh thành chân ga khiến vụ tai nạn xảy ra. Về phía tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh, ông này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông". Kiểm tra không phát hiện lái xe ô tô có nồng độ cồn và âm tính với chất ma tuý. Cơ quan Công an xác định, chiều ngày 5/4, ông Vĩnh điều khiển xe ô tô nêu trên chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đến Bệnh viện Tim để khám bệnh. Căn cứ vào các tài liệu xác minh, điều tra thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Vĩnh để điều tra, xử lý quy định.

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