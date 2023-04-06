Nhân chứng kể lại khoảnh khắc trực thăng Bell-505 rơi xuống biển: 'Tôi là người vớt 2 nạn nhân tử vong'

Xã hội 06/04/2023 10:20

Ngay khi phát hiện máy bay rơi xuống khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, anh D. đã nhanh chóng điều khiển xuồng đến khu vực máy bay gặp nạn để ứng cứu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 5/4 vừa qua, máy bay Bell-505 mang số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) gặp nạn khi thực hiện chuyến bay dịch vụ du lịch ngắm cảnh ở vịnh Hạ Long.

Chiếc máy bay do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách du lịch là người Đà Nẵng. Máy bay cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc với trung tâm chỉ huy lúc 17h15. Khoảng 21h cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy. Rạng sáng ngày 6/4, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể phi công - Đại tá Chu Quang Minh.

Anh D. trú xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết, ngay khi phát hiện máy bay rơi, anh đã nhanh chóng điều khiển xuồng đến khu vực máy bay gặp nạn để ứng cứu. Anh D. nói: “Tôi là người chứng kiến vụ máy bay rơi và vớt 2 nạn nhân tử vong cùng các mảnh vỡ máy bay. Phần còn lại của chiếc máy bay, tôi đã đánh dấu vị trí để lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận”.

Theo anh D., tối muộn ngày 5/4, thợ lặn nỗ lực tìm cách vào trong chiếc máy bay bị rơi trên vùng biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (TP Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Anh D. cho rằng các nạn nhân mất tích khả năng bị mắc kẹt bên trong máy bay đang chìm dưới biển. Dù thủy triều đã rút, nhưng lực lượng chức năng khó khăn trong việc trục vớt phần còn lại của máy bay do lo sợ thi thể bị trôi ra ngoài.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc trực thăng Bell-505 rơi xuống biển: 'Tôi là người vớt 2 nạn nhân tử vong' - Ảnh 1
Ngay khi phát hiện máy bay rơi, anh D. đã nhanh chóng điều khiển xuồng đến khu vực máy bay gặp nạn để ứng cứu - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong khi đó, ngư dân N. V. T. cho biết, tại thời điểm máy bay rơi anh đang neo đậu thuyền gần khu vực hòn Nét, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Trước khi máy bay gặp nạn, anh nghe thấy tiếng nổ lớn từ trên trời và một vệt khói lớn ở phía vịnh Lan Hạ (Hải Phòng).

Anh H. V. H. - người đầu tiên gọi điện thông báo sự việc máy bay rơi cho lãnh đạo TP Hạ Long cùng lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long - cho biết mình không trực tiếp có mặt chứng kiến sự việc, nhưng trước đó được các nhân viên đang làm việc trên vịnh Hạ Long thông báo về sự cố máy bay rơi.

“Ngay khi nhận được thông tin, tôi dặn các anh em di chuyển xuồng đến khu vực máy bay gặp nạn để ứng cứu. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn” - anh H. thông tin.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc trực thăng Bell-505 rơi xuống biển: 'Tôi là người vớt 2 nạn nhân tử vong' - Ảnh 2
Nạn nhân thứ tư vừa được tìm thấy trong xác máy bay - Ảnh: VTC News

Đến sáng ngày 6/4, theo thông tin từ VTC News, tại khu vực vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, Hải Phòng - nơi máy bay trực thăng Bell-505 chở 5 người rơi xuống. Khoảng hơn 9h, thông tin từ lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, nạn nhân thứ tư vừa được tìm thấy trong xác máy bay. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tìm cách đưa thi thể ra ngoài.

 

Thời điểm hiện tại, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng Biên phòng Quảng Ninh 46 người, Biên phòng Hải Phòng 15 người, Cảnh sát biển 18, Quân chủng Hải quân 38 (trong đó có 9 thợ lặn), Quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người.

Sau khi trục vớt những mảnh vỡ tiếp theo của máy bay gặp nạn, lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng chức năng lên tàu 885 của quân đội để hội ý, đánh giá hiện trường và tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cựu trục vớt máy bay gặp nạn cũng như tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ trực thăng Bell-505 bị rơi:

1. Ông Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP Đà Nẵng.

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP Đà Nẵng.

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP Đà Nẵng.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ máy bay trực thăng rơi ở vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 trong vụ máy bay trực thăng rơi ở vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh

Vào sáng ngày 6/4, lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, nạn nhân thứ 4 vừa được tìm thấy trong xác máy bay. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tìm cách đưa thi thể ra ngoài.

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