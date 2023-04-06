Tiết lộ số tiền bảo hiểm khi tour trực thăng ngắm cảnh Hạ Long gặp nạn

Xã hội 06/04/2023 11:17

Một số đơn vị cung cấp tour trực thăng ngắm cảnh Hạ Long thông tin về số tiền bồi thường cho các hành khách trong trường hợp máy bay gặp sự cố.

Theo thông tin từ Zing, bảo hiểm trực thăng là loại hình bảo hiểm đặc biệt dành cho các hoạt động của máy bay cũng như những rủi ro xảy ra đến với khách hàng. Hầu hết đơn vị điều hành tour trực thăng đều ký kết với các đơn vị bảo hiểm chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

 

Song, hiện chưa rõ đơn vị khai thác tour và công ty bảo hiểm nào chịu trách nhiệm vụ rơi máy bay trực thăng tại Hạ Long hôm 5/4.

Bên cạnh đó, một đơn vị điều phối tour trực thăng ngắm cảnh Hạ Long, mức cam kết bồi thường thiệt hại cho sự cố lên tới 30 triệu USD/sự vụ. Mức bồi thường này dành cho tối đa 4 hành khách, không bao gồm phi công.

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Chiếc trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN-8650 trước khi gặp nạn - Ảnh: Zing

Trước đó, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính thông tin, năm 2021, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã giải quyết bồi thường bảo hiểm 3,5 triệu USD tổn thất toàn bộ thân máy bay cho máy bay trực thăng EC-130T2 số hiệu VN-8632 thuộc Trung tâm Huấn luyện bay (Công ty Trực thăng miền Nam, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam).

 

Vào thời điểm xảy ra sự cố, có 3 phi công gồm một phi công giáo viên và 2 học viên trên máy bay. Xác chiếc máy bay bị rơi và 3 phi công hy sinh đã được tìm thấy một ngày sau đó. PVI cũng từng tạm ứng hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho gia đình 3 phi công hy sinh.

PVI là nhà bảo hiểm gốc cho toàn bộ đội bay của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam từ năm 2009, bao gồm các loại bảo hiểm như bảo hiểm thân máy bay, trách nhiệm dân sự đối với hành khách trên máy bay và trách nhiệm pháp lý đối với phi hành đoàn. Ngoài việc là nhà bảo hiểm chính cho Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, PVI còn là nhà bảo hiểm cho các hãng hàng không dân dụng tại Việt Nam, bao gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air.

Tiết lộ số tiền bảo hiểm khi tour trực thăng ngắm cảnh Hạ Long gặp nạn - Ảnh 2
Lực lượng chức năng hiện đã tìm thấy 4/5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ máy bay trực thăng Bell-505 chìm dưới vịnh Trà Bàu (Hải Phòng), tính tới thời điểm hiện tại, theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp, tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã xác định được chính xác vị trí rơi trực thăng trên biển. Ngay sau khi dò tìm được vị trí phương tiện, cơ quan chức năng đã tổ chức lặn tìm kiếm các nạn nhân.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã điều động 31 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Kế hoạch tìm kiếm ngày hôm nay đã được lên kịch bản chi tiết. Các phương tiện tại hiện trường sẽ tiếp tìm kiếm xung quanh vị trí máy bay bị nạn và vị trí đã tìm thấy các thi thể trước đó. Ưu tiên sử dụng thợ lặn để tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Tàu khảo sát 885 của Hải quân Việt Nam đang ra khảo sát để cẩu xác máy bay lên, đưa vào đất liền.

Hiện tại đã tìm thấy 4/5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650. Các nạn nhân đều đã tử vong, được chuyển về Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) để phục vụ công tác điều tra.

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3 trong số các nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 được xác định là người trong cùng gia đình ở Đà Nẵng.

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