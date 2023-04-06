Vụ rơi trực thăng Bell-505: Gia đình 7 người, trong đó 3 người thoát nạn do một cháu nhỏ ốm sốt

Khi đến Quảng Ninh, cả nhóm quyết định cả 7 người sẽ mua vé tour tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng. Song, trước chuyến bay tham quan vịnh Hạ Long, cháu bé là cháu ngoại của ông Hồ Tá Lực bị ốm sốt nên nhóm đã quyết định cho cháu ở lại.

Liên quan vụ máy bay trực thăng rơi trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), theo thông tin từ báo Giao Thông, ngoài phi công, thì 4 người gặp nạn trên chuyến bay này đều là người cùng gia đình và có mối quan hệ quen biết. Đó là ông Hồ Tá Lực (SN 1964), vợ ông Lực là bà Nguyễn Thị Hội (1963) và em gái ông Lực là bà Hồ Thị Oanh (1972). Một nạn nhân nữa là bà Phạm Thị Bê (SN 1958) là bạn ông Lực. Bốn nạn nhân cùng vợ chồng con gái ông Lực và cháu ngoại ông Lực từ Đà Nẵng đến Quảng Ninh tham quan, du lịch. Khi đến Quảng Ninh, cả nhóm quyết định cả 7 người sẽ mua vé tour tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng. Thế nhưng, trước chuyến bay tham quan vịnh Hạ Long, cháu bé là cháu ngoại của ông Lực bị ốm sốt nên nhóm đã quyết định cho cháu ở lại. Bố mẹ cháu bé (là vợ chồng con gái ông Lực) ở lại trông con nên thoát nạn.

Đoàn bốn người đã lên máy bay trực thăng và lúc 16h50 ngày 5/4/2023, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển xuất phát từ bãi đáp Tuần Châu thực hiện chở khách tham quan vịnh Hạ Long. Chiếc trực thăng đã mất liên lạc lúc 17h15 phút cùng ngày, sau đó thì gặp nạn tại khu vực Hòn Dép (khu vực giáp ranh địa giới Hải Phòng).

Lực lượng cứu hộ trục vớt các bộ phận máy bay rơi - Ảnh: Báo Giao Thông Theo thông tin từ Tổ Quốc, ngay sau khi nhận tin máy bay trực thăng gặp nạn rơi xuống biển vào chiều ngày 5/6, Cục CSGT đã chỉ đạo, huy động lực lượng gồm 03 tàu tuần tra và 21 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP.Hải Phòng, Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng trên địa bàn trực tiếp xuống hiện trường tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Tỉnh Quảng Ninh cũng điều động 17 phương tiện tàu xuồng và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng để tìm kiếm cứu nạn. Công an Tp.Hải Phòng bố trí 23 cán bộ, chiến sĩ với 5 xuồng máy tốc độ cao có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Đồ đạc và giấc tờ tùy thân của những nạn nhân xấu số - Ảnh: VietNamNet Vào 9 giờ 30 phút sáng nay (ngày 6/4) đã tìm thấy thi thể thứ 4 trên tổng số 5 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay trực thăng VN-8650. Tính đến nay, các lực lượng chức năng đã vớt được 4 nạn nhân (trong đó có phi công), nhiều mảnh vỡ máy bay, xác định được vị trí máy bay rơi tại xã Gia Luận, huyện Cát Hải, Hải Phòng và hiện đang điều động thợ lặn để tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Hiện trường vụ rơi trực thăng Bell 505: Trục vớt được một phần máy bay, tìm thấy nhiều đồ dùng của nạn nhân Vào sáng ngày 6/4, các lực lượng chức năng đang tiếp tục lặn, tìm thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ vụ rơi trực thăng Bell 505 ở vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-roi-truc-thang-bell-505-gia-inh-7-nguoi-trong-o-3-nguoi-thoat-nan-do-mot-chau-nho-om-sot-569973.html