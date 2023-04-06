Chủ quán lẩu nổi tiếng ở Hà Nội thanh minh sau khi bị nhân viên cũ 'vạch trần' buôn bán không đảm bảo vệ sinh

Xã hội 06/04/2023 16:47

Mới đây, vụ việc một nhân viên cũ tại quán lẩu nổi tiếng ở Hà Nội đăng đàn tố bị chủ quán quỵt lương vẫn đang là chủ đề thu hút sự chú ý và nhiều luồng ý kiến tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một bài chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, một nhân viên cũ tại quán lẩu nổi tiếng ở Hà Nội đăng đàn tố bị chủ quán quỵt lương, đồng thời "vạch trần" buôn bán không đảm bảo vệ sinh...

Trong bài đăng trên mạng xã hội, tài khoản N.T cho hay bản thân mình đã bị quán quỵt lương không trả nên quyết định đăng đàn tố quán làm ăn không đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt là trong khâu sơ chế, chế biến. Theo đó, phần rau nhúng lẩu (thường là rau muống) được mua về với số lượng lớn và chỉ được quán nhúng rửa qua loa liền đem lên cho thực khách, nhiều khi còn có nhiều rau lá úa, cỏ thậm chí còn có cả sâu. 

Tài khoản N.T đăng đàn: "Mình thấy đồ ăn của quán cũng ổn nhưng công đoạn sơ chế, chế biến để ra thành phẩm thì đó lại là một câu chuyện khác. Rau lẩu (rau muống) được mua về với số lượng lớn xong đổ luôn vào 1 cái sọt rau to và chỉ nhúng nước, tưới nước qua loa sơ sài để đem ra phục vụ khách. Rau gọi theo đĩa, mỗi đĩa được vài cọng mà giá 30.000-40.000/đĩa".

Ngoài ra, bởi quán quá đông khách nên trà đá cũng được pha chế không đảm bảo, bát đũa không sạch sẽ. Dù là người tiếp tay đến thực khách nhưng bạn nhân viên này mong các vị khách tỉnh táo hơn khi lựa chọn đến quán.

Chủ quán lẩu nổi tiếng ở Hà Nội thanh minh sau khi bị nhân viên cũ 'vạch trần' buôn bán không đảm bảo vệ sinh - Ảnh 1
 Mạng xã hội rần rần chia sẻ sự việc một nhân viên cũ tại quán lẩu nổi tiếng ở Hà Nội đăng đàn tố bị chủ quán quỵt lương - Ảnh: Chụp màn hình

 

Sau khi đăng tải, thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bên cạnh đó cũng nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Và cũng không ít người nhận thấy đây là địa chỉ quán ăn quen thuộc, yêu thích của mình. Đa số cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng ngao ngán thậm chí là bày tỏ sự phẫn nộ vì sự tắc trách của quán trong khâu sơ chế, chế biến và vệ sinh thực phẩm, đồ dùng trong quán. 

 

Chủ quán lẩu nổi tiếng ở Hà Nội thanh minh sau khi bị nhân viên cũ 'vạch trần' buôn bán không đảm bảo vệ sinh - Ảnh 2
Chủ quán lẩu khẳng định thông tin được đăng tải trên khắp các hội nhóm là hoàn toàn không đúng sự thật - Ảnh: FBNV
Chủ quán lẩu nổi tiếng ở Hà Nội thanh minh sau khi bị nhân viên cũ 'vạch trần' buôn bán không đảm bảo vệ sinh - Ảnh 3
Ngoài ra quán lẩu này cũng nhấn mạnh sẽ có câu trả lời sớm nhất về sự việc trên để gửi đến các khách hàng - Ảnh: Ninhtito

Trước những thông tin trái chiều trên mạng xã hội, chủ quán lẩu cho rằng thông tin được đăng tải trên khắp các hội nhóm là hoàn toàn không đúng sự thật: "Mọi thông tin từ nick ảo bôi nhọ nhằm hạ bệ mất uy tín của quán. Việc chủ quán bảo nhân viên làm ăn bát nháo trong khi quán đông khách là vô căn cứ."

Ngoài ra, quán lẩu này cũng nhấn mạnh sẽ có câu trả lời sớm nhất về sự việc trên để gửi đến các khách hàng. Hiện tại, vụ việc vẫn đang là chủ đề thu hút sự chú ý và nhiều luồng ý kiến tranh cãi từ cộng đồng mạng.

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