Dừng tour ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng trực thăng sau sự cố rơi máy bay Bell-505

Bay trực thăng ngắm Vịnh Hạ Long là sản phẩm du lịch được phục vụ khách quốc tế từ nhiều năm qua nhưng từ 2 năm nay mới được đưa vào khai thác rộng rãi cho khách Việt Nam. Do máy bay trực thăng du lịch mới cỡ nhỏ Bell-505 phù hợp đã được nhập về, giá vé đã được cải thiện, hạ tầng dịch vụ đã được đầu tư đồng bộ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, Binh đoàn 18 đã tạm dừng các tour bay trực thăng. Các tour bay cũng đã được Tổng công ty Trực thăng miền Bắc tạm dừng từ hôm qua (5/4). Ông Thắng cho hay: "Cục tuyên huấn Bộ Quốc phòng sẽ là đầu mối cung cấp thông tin về sự việc".

Trên chuyến bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng trực thăng, chỗ ngồi phía trước bên cạnh phi công được đánh giá là tốt nhất với phần kính mở rộng từ trên xuống dưới chân người ngồi, do vậy chỗ ngồi này có giá cao hơn 3 chỗ ngồi còn lại ở phía sau.

Trực thăng Bell-505 hiện đại có 5 chỗ ngồi, trong đó 1 chỗ dành cho phi công và 4 chỗ dành cho hành khách. Trực thăng du lịch đã có sân bay riêng trên đảo Tuần Châu thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, phục vụ 3 loại chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long.

Theo công bố của đơn vị khai thác, giá vé trực thăng ngắm Vịnh Hạ Long ưu đãi hè áp dụng từ 1/4 đến 15/6 với chuyến bay 10 phút, vé ngồi phía trước là 2.200.000 đồng, vé ngồi phía sau là 1.920.000 đồng.

Chuyến bay 15 phút có giá vé ngồi phía trước là 3.200.000 đồng, vé ngồi phía sau là 2.920.000 đồng. Chuyến bay 30 phút có giá vé ngồi phía trước là 6.160.000 đồng, vé ngồi phía sau là 5.880.000 đồng.

Giá vé máy bay trực thăng ngắm cảnh Vịnh Hạ Long mùa du lịch cao điểm áp dụng từ 16/6 đến 31/12 sẽ tăng từ 19-25% tùy vào chuyến bay. Mỗi chuyến bay tối thiểu 3 khách, phục vụ từ 8h00 sáng đến 17h00 hàng ngày. Trong 3 chuyến bay kể trên thì vé trực thăng Hạ Long 10 phút thăm quan ngắm cảnh là được đặt phổ biến nhất vì giá thành hợp lí và chặng bay cũng đủ để cho du khách mãn nhãn với khung cảnh hùng vĩ của Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao.

Lực lượng chức năng trục vớt phần thân và đuôi trực thăng Bell-505 vài tìm kiếm nạn nhận còn lại - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, đến 11h30 ngày 6/4, lực lượng chức năng đã trục vớt được thân và đuôi máy bay trực thăng Bell-505 rơi xuống vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. Lúc 11h44, tàu Hải quân 885 rời khỏi hiện trường mang theo phần thân, đuôi máy bay gặp nạn vừa trục vớt.

Lực lượng người nhái vẫn đang ở vị trí máy bay rơi để lặn xuống vịnh tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Hộp đen máy bay gặp nạn cũng đang được các lực lượng khẩn trương tìm kiếm.

Trước đó, thi thể nạn nhân thứ 4 được phát hiện trong xác máy bay gặp nạn, nhưng chưa xác định được danh tính. Đến thời điểm hiện tại, thi thể Đại tá phi công Chu Quang Minh (SN 1964) và 3 nạn nhân đã được đưa về Nhà tang lễ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn.

Hiện tại, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng Biên phòng Quảng Ninh 46 người, Biên phòng Hải Phòng 15 người, Cảnh sát biển 18 người, Quân chủng Hải quân 38 người (trong đó có 9 thợ lặn), Quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người. Các đơn vị đã huy động 31 phương tiện hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ.