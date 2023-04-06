Dừng tour ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng trực thăng sau sự cố rơi máy bay Bell-505

Xã hội 06/04/2023 12:53

Tổng công ty trực thăng miền Bắc hiện đã tạm dừng tour du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng trực thăng từ ngày 5/4.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, Binh đoàn 18 đã tạm dừng các tour bay trực thăng. Các tour bay cũng đã được Tổng công ty Trực thăng miền Bắc tạm dừng từ hôm qua (5/4). Ông Thắng cho hay: "Cục tuyên huấn Bộ Quốc phòng sẽ là đầu mối cung cấp thông tin về sự việc".

Bay trực thăng ngắm Vịnh Hạ Long là sản phẩm du lịch được phục vụ khách quốc tế từ nhiều năm qua nhưng từ 2 năm nay mới được đưa vào khai thác rộng rãi cho khách Việt Nam. Do máy bay trực thăng du lịch mới cỡ nhỏ Bell-505 phù hợp đã được nhập về, giá vé đã được cải thiện, hạ tầng dịch vụ đã được đầu tư đồng bộ.

Trực thăng Bell-505 hiện đại có 5 chỗ ngồi, trong đó 1 chỗ dành cho phi công và 4 chỗ dành cho hành khách. Trực thăng du lịch đã có sân bay riêng trên đảo Tuần Châu thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, phục vụ 3 loại chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long.

Dừng tour ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng trực thăng sau sự cố rơi máy bay Bell-505 - Ảnh 1
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, Binh đoàn 18 đã tạm dừng các tour bay trực thăng. Các tour bay cũng đã được Tổng công ty Trực thăng miền Bắc tạm dừng từ ngày 5/4 - Ảnh: Báo Dân Trí

Trên chuyến bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng trực thăng, chỗ ngồi phía trước bên cạnh phi công được đánh giá là tốt nhất với phần kính mở rộng từ trên xuống dưới chân người ngồi, do vậy chỗ ngồi này có giá cao hơn 3 chỗ ngồi còn lại ở phía sau.

Theo công bố của đơn vị khai thác, giá vé trực thăng ngắm Vịnh Hạ Long ưu đãi hè áp dụng từ 1/4 đến 15/6 với chuyến bay 10 phút, vé ngồi phía trước là 2.200.000 đồng, vé ngồi phía sau là 1.920.000 đồng.

Chuyến bay 15 phút có giá vé ngồi phía trước là 3.200.000 đồng, vé ngồi phía sau là 2.920.000 đồng. Chuyến bay 30 phút có giá vé ngồi phía trước là 6.160.000 đồng, vé ngồi phía sau là 5.880.000 đồng.

Giá vé máy bay trực thăng ngắm cảnh Vịnh Hạ Long mùa du lịch cao điểm áp dụng từ 16/6 đến 31/12 sẽ tăng từ 19-25% tùy vào chuyến bay. Mỗi chuyến bay tối thiểu 3 khách, phục vụ từ 8h00 sáng đến 17h00 hàng ngày. Trong 3 chuyến bay kể trên thì vé trực thăng Hạ Long 10 phút thăm quan ngắm cảnh là được đặt phổ biến nhất vì giá thành hợp lí và chặng bay cũng đủ để cho du khách mãn nhãn với khung cảnh hùng vĩ của Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao.

Dừng tour ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng trực thăng sau sự cố rơi máy bay Bell-505 - Ảnh 2
Lực lượng chức năng trục vớt phần thân và đuôi trực thăng Bell-505 vài tìm kiếm nạn nhận còn lại - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, đến 11h30 ngày 6/4, lực lượng chức năng đã trục vớt được thân và đuôi máy bay trực thăng Bell-505 rơi xuống vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. Lúc 11h44, tàu Hải quân 885 rời khỏi hiện trường mang theo phần thân, đuôi máy bay gặp nạn vừa trục vớt.

Lực lượng người nhái vẫn đang ở vị trí máy bay rơi để lặn xuống vịnh tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Hộp đen máy bay gặp nạn cũng đang được các lực lượng khẩn trương tìm kiếm.

Trước đó, thi thể nạn nhân thứ 4 được phát hiện trong xác máy bay gặp nạn, nhưng chưa xác định được danh tính. Đến thời điểm hiện tại, thi thể Đại tá phi công Chu Quang Minh (SN 1964) và 3 nạn nhân đã được đưa về Nhà tang lễ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn.

Hiện tại, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng Biên phòng Quảng Ninh 46 người, Biên phòng Hải Phòng 15 người, Cảnh sát biển 18 người, Quân chủng Hải quân 38 người (trong đó có 9 thợ lặn), Quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người. Các đơn vị đã huy động 31 phương tiện hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ.

Vụ rơi trực thăng Bell-505: Gia đình 7 người, trong đó 3 người thoát nạn do một cháu nhỏ ốm sốt

Vụ rơi trực thăng Bell-505: Gia đình 7 người, trong đó 3 người thoát nạn do một cháu nhỏ ốm sốt

Khi đến Quảng Ninh, cả nhóm quyết định cả 7 người sẽ mua vé tour tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng. Song, trước chuyến bay tham quan vịnh Hạ Long, cháu bé là cháu ngoại của ông Hồ Tá Lực bị ốm sốt nên nhóm đã quyết định cho cháu ở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ rơi trực thăng Bell-505 Vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505 tin moi tin 24h tin nóng

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt