Hai mẹ con người dân tộc Mông bị bỏng nặng khi đi đốt nương

Xã hội 06/04/2023 17:14

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, đơn vị này mới tiếp nhận hai mẹ con người dân tộc H'Mông trong tình trạng bị bỏng nặng do đốt nương làm rẫy.

Theo thông tin từ VTV News, vào ngày 4/4, bà T.T.S., 42 tuổi và con dâu là T.T.D., 20 tuổi (cùng trú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) lên nương đốt rẫy để chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Thời tiết hanh khô, đám cháy lớn cùng với khói mù mịt, tầm nhìn hạn chế khiến bà S. vấp ngã vào đám cháy, thấy mẹ bị ngã, chị D. vào cứu mẹ cũng bị cháy lan vào người. Tình trạng của 2 mẹ con vô cùng nguy kịch.

Bà S. bỏng nặng toàn thân diện tích bỏng 80%, còn chị D. bỏng vùng mặt và tay chân diện tích bỏng 30%. Hiện tại cả 2 mẹ con đều đang được điều trị cấp cứu tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Hai mẹ con người dân tộc Mông bị bỏng nặng khi đi đốt nương - Ảnh 1
Hai mẹ con bị bỏng nặng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên - Ảnh: Zing
Hai mẹ con người dân tộc Mông bị bỏng nặng khi đi đốt nương - Ảnh 2
2 mẹ con bị bỏng lần lượt 80% và 30% diện tích cơ thể - Ảnh: VTV News

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Zing, hoàn cảnh gia đình éo le khi cả 2 mẹ con đều đang nuôi con nhỏ, bà S. có 6 người con thì 4 người còn đang trong độ tuổi đi học, con bé nhất mới 4 tuổi, chị D. là con dâu cả, sinh được 3 người con, con nhỏ mới 13 tháng. Cả gia đình 11 người kinh tế dựa vào 30 bao thóc, chắt chiu từng bữa ăn, giờ tai họa ập đến.

Anh Hờ A Của, con trai của bà S., chồng của chị D. chia sẻ: "Nhà nghèo lắm, còn không có điện cơ, giờ mẹ với vợ đều bị bệnh không có tiền để chữa, khổ lắm bác sĩ ạ".

 

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