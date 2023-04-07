Nguyên nhân bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

Xã hội 07/04/2023 07:03

Vào ngày 6/4, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương).

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương), Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật - giảng viên Đại học luật TP.HCM) và 3 người khác, cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an TP.HCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm đã sử dụng mạng xã hội, tổ chức chức nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau. Trong đó, bà Hằng có những phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.

Trong vụ án này, Công an xác định có 10 bị hại gồm: ông Nguyễn Võ Hoài Linh (danh hài Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, doanh nhân Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

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Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam hồi tháng 3/2022 - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, Viện KSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bị tạm giam từ ngày 24/3/2022 đến nay.

Xuyên suốt nhiều tháng qua, con trai bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn nhiều lần gửi đơn xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm để bảo lãnh cho mẹ ông. Do không được xem xét và chấp nhận, nên gần nhất anh trai ruột của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Hữu Toàn gửi đơn đến Viện KSND TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để bảo lãnh cho bà Hằng được tại ngoại.

 

Trước đó, khoảng tháng 2/2023, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng có đơn cứu xét gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM với nội dung đề nghị không trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, theo đề nghị của ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

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Bên cạnh hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, kết luận điều tra còn ghi nhận về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại của 10 bị hại đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

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