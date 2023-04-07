NÓNG: Tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ rơi trực thăng Bell-505

Xã hội 07/04/2023 09:32

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là bà Nguyễn Thị Hội, SN 1963, trú tại số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng trong vụ rơi trực thăng Bell 505 vào chiều ngày 5/4.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 7/4, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng vừa xác nhận, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ máy bay rơi khi thăm quan vịnh.

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là bà Nguyễn Thị Hội, SN 1963, trú tại số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng - vợ nạn nhân Hồ Tá Lực (SN 1964) bay cùng chuyến trực thăng Bell 505 đi thăm quan vịnh chiều ngày 5/4. 

Sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Hội tại nơi hiện trường máy bay rơi. Trong sáng nay, thi thể bà Hội sẽ được di chuyển về bờ để làm các thủ tục hậu sự. Như vậy, sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân trong vụ máy bay rơi khi thăm quan vịnh, gồm phi công điều khiển và 4 hành khách (cư trú tại TP. Đà Nẵng).

Trong đêm ngày 6/4, chính quyền đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình và đưa về quê lo hậu sự.

NÓNG: Tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ rơi trực thăng Bell-505 - Ảnh 1
Chính quyền đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình và đưa về quê lo hậu sự - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào chiều 5/4, máy bay trực thăng Bell-505 số hiệu 8650 của Công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Máy bay cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ trực thăng Bell-505 bị rơi: ông Chu Quang Minh (SN 1964, phi công), ông Hồ Tá Lực (SN 1964, trú tại TP Đà Nẵng), bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực, SN 1963), bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực, SN 1972), Bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú TP Đà Nẵng).

Danh tính của 4 nạn nhân xấu số được tìm thấy trong vụ rơi trực thăng Bell-505: Bàn giao thi thể cho gia đình

Danh tính của 4 nạn nhân xấu số được tìm thấy trong vụ rơi trực thăng Bell-505: Bàn giao thi thể cho gia đình

Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, thi thể phi công vụ rơi máy bay tại Vịnh Hạ Long đã được hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cho gia đình. 3 trường hợp còn lại đang được đưa về địa phương thực hiện nghi lễ an táng.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ rơi trực thăng Bell-505 tin moi tin nóng tin 24h

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt