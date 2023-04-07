Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là bà Nguyễn Thị Hội, SN 1963, trú tại số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng trong vụ rơi trực thăng Bell 505 vào chiều ngày 5/4.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 7/4, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Hải Phòng vừa xác nhận, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ máy bay rơi khi thăm quan vịnh.

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là bà Nguyễn Thị Hội, SN 1963, trú tại số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng - vợ nạn nhân Hồ Tá Lực (SN 1964) bay cùng chuyến trực thăng Bell 505 đi thăm quan vịnh chiều ngày 5/4.

Sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Hội tại nơi hiện trường máy bay rơi. Trong sáng nay, thi thể bà Hội sẽ được di chuyển về bờ để làm các thủ tục hậu sự. Như vậy, sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân trong vụ máy bay rơi khi thăm quan vịnh, gồm phi công điều khiển và 4 hành khách (cư trú tại TP. Đà Nẵng).

Trong đêm ngày 6/4, chính quyền đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình và đưa về quê lo hậu sự.

Chính quyền đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình và đưa về quê lo hậu sự - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào chiều 5/4, máy bay trực thăng Bell-505 số hiệu 8650 của Công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Máy bay cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Danh tính 5 nạn nhân trong vụ trực thăng Bell-505 bị rơi: ông Chu Quang Minh (SN 1964, phi công), ông Hồ Tá Lực (SN 1964, trú tại TP Đà Nẵng), bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực, SN 1963), bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực, SN 1972), Bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú TP Đà Nẵng).

Danh tính của 4 nạn nhân xấu số được tìm thấy trong vụ rơi trực thăng Bell-505: Bàn giao thi thể cho gia đình Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, thi thể phi công vụ rơi máy bay tại Vịnh Hạ Long đã được hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cho gia đình. 3 trường hợp còn lại đang được đưa về địa phương thực hiện nghi lễ an táng.

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