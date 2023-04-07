Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, thi thể phi công vụ rơi máy bay tại Vịnh Hạ Long đã được hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cho gia đình. 3 trường hợp còn lại đang được đưa về địa phương thực hiện nghi lễ an táng.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào tối ngày 6/4, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã có báo cáo nhanh về vụ việc máy bay trực thăng chở 4 hành khách bị rơi trên vùng biển giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (TP Hải Phòng) chiều tối 5/4. Cụ thể, UBND TP Hạ Long báo cáo, đến chiều tối 6/4, đã tìm thấy thi thể và xác định được danh tính của 4 nạn nhân trên chuyến trực thăng bị rơi chiều 5/4 gồm: Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội); ông Hồ Tá Lực (SN 1964, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và em gái ruột là Hồ Thị Oanh (SN 1972, trú tại phường Tam Thuận, TP Đà Nẵng); bà Phạm Thị Bê (SN 1958, trú tại phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Còn thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Hội, SN 1963 là vợ của nạn nhân Hồ Tá Lực vẫn chưa tìm thấy. Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm nạn nhân cuối này. Lực lượng chức năng bàn giao 4 thi thể nạn nhân vụ máy bay gặp nạn cho gia đình - Ảnh: Báo Giao Thông Theo thông tin từ báo Nhân Dân, đối với thi thể của Đại tá Chu Quang Minh đã được các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm và xác định, hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cho gia đình vào hồi 16 giờ 30 phút đưa về Hà Nội để đơn vị thực hiện nghi lễ an táng.

Đối với bà Hồ Thị Oanh, sau khi thống nhất giữa các cơ quan chức năng và gia đình đã tiến hành đưa thi thể đi hỏa táng tại An Lạc Viên. Đối với ông Hồ Tá Lực và bà Phạm Thị Bê, hiện tại đang bảo quản thi thể tại nhà tang lễ thành phố Hạ Long, khoảng 21 giờ tối nay di chuyển cùng tro cốt của bà Hồ Thị Oanh. Công ty Công ty trực thăng miền bắc, Tổng Công ty trực thăng Việt Nam-Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách di chuyển bằng đường bộ về địa phương thực hiện nghi lễ an táng. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm nạn nhân cuối này - Ảnh: Báo Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân; thành phố Hạ Long hỗ trợ 16 triệu đồng/nạn nhân.

Con trai của nạn nhân tử nạn trong vụ rơi trực thăng Bell-505 đau đớn: 'Mẹ mất rồi, giờ em không biết phải làm sao nữa' Nhiều năm nay, 2 mẹ con em Lê Quang A. sống nương tựa nhau trong căn nhà trọ nhỏ. Nhận tin mẹ gặp nạn từ đêm qua, Em cùng người thân ngóng chờ tin tức từ xa báo về, mong thi thể mẹ được đưa về sớm nhất.

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