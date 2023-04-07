Lý do anh trai của bà Nguyễn Phương Hằng viết đơn xin tại ngoại: Sụt cân nhiều, mắc một số bệnh phải điều trị thường xuyên

Xã hội 07/04/2023 10:11

Vào ngày 6/4, ông Nguyễn Hữu Toàn (anh trai bà Nguyễn Phương Hằng) tiếp tục gửi đơn xin bảo lĩnh cho bà Hằng tại ngoại.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Toàn (anh trai bà Nguyễn Phương Hằng) tiếp tục gửi đơn xin bảo lĩnh cho bà Hằng tại ngoại.

Cụ thể, ông Toàn cho biết sau khi bị tạm giam, bà Hằng sụt cân nhiều và mắc một số bệnh phải điều trị thường xuyên. Theo đơn, ông Toàn cho rằng hành vi của bà Phương Hằng thể hiện qua các buổi livestream phát tán trên mạng xã hội đã được cơ quan điều tra khám xét, không cần thiết phải tạm giam để điều tra, thu thập chứng cứ.

Tội danh của bà Hằng cũng không phải là loại tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp phải tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử.

Lý do anh trai của bà Nguyễn Phương Hằng viết đơn xin tại ngoại: Sụt cân nhiều, mắc một số bệnh phải điều trị thường xuyên - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau thời gian bị tạm giam đến nay, bà Hằng đã nhận thức được sai phạm, nhận lỗi và cam kết không tiếp tục tái diễn hành vi livestream cũng như làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự môi trường mạng. Theo ông Toàn, nguyên nhân dẫn đến sự việc bà Hằng livestream là do nhiều người công kích bà, công ty, quỹ từ thiện, con cái… nên bà Hằng đã nóng giận mất kiểm soát, xảy ra vi phạm.

Về nhân thân, bà Hằng có địa chỉ cư trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự, bản thân lại đang bị nhiều bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loại lipid máu, mất ngủ kéo dài… phải điều trị thường xuyên nhiều năm nay. Việc tạm giam ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng sức khỏe của bà Hằng.

Ông Toàn cho biết trong thời gian bị tạm giam, bà Hằng từng được đưa đi cấp cứu và được chẩn đoán mắc bệnh u xơ tử cung, rối loạn tiền đình, trầm cảm…, ngoài ra bà Hằng còn sụt cân.

Bên cạnh đó, bà Hằng có nhiều đóng góp cho xã hội, nhiều lần tự viết đơn xin tại ngoại, cam kết không tái phạm, đã thành khẩn khai báo… "Qua nhiều lần em tôi làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát và luật sư, tôi khẳng định em tôi không bị tâm thần, loạn thần..." - ông Toàn viết trong đơn và khẳng định bản thân ông là người đã trưởng thành, có nhân thân tốt, có địa chỉ cư trú rõ ràng tại TP.HCM, đủ điều kiện để bảo lĩnh cho em ông được tại ngoại.

Từ đó, ông mong cơ quan pháp luật xem xét cho ông bảo lĩnh bà Phương Hằng tại ngoại. Nếu được sự đồng ý của Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM, gia đình xin được đặt tiền để bảo lĩnh như là một cam kết kèm theo.

Lý do anh trai của bà Nguyễn Phương Hằng viết đơn xin tại ngoại: Sụt cân nhiều, mắc một số bệnh phải điều trị thường xuyên - Ảnh 2
Một trong những buổi livestream của bà Hằng - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VNExpress, Công an TP HCM hiện đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ 3, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Liên quan đến vụ án, 4 người bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm của bà Hằng là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (cựu giảng viên Đại học Luật TP HCM); Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng); Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Đại Nam).

Theo kết luận điều tra, bà Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội để livestream, xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của 9 cá nhân gồm nghệ sĩ Hoài Linh; các ca sĩ Vy Oanh, Ðàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên; nhà báo Ðặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP HCM)...

Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người này là "nằm mơ thấy", lấy trên Internet, và chưa được kiểm chứng. Nguyên nhân bà làm vậy là những người này đã có những phát ngôn xúc phạm mình và chồng Huỳnh Uy Dũng trước.

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