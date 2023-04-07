Gia Lai: 3 trẻ em nhập viện do ăn thịt cóc, trong đó cháu bé 2 tuổi tử vong

Xã hội 07/04/2023 16:44

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận cứu chữa 3 người dân ăn thịt cóc bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào ngày 7/4, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo về 3 ca nghi bị ngộ độc do ăn thịt cóc được đưa đến cấp cứu tại trung Trung tâm.

 

Trước đó, em Đinh Thưm (SN 2009, ngụ xã Al Bá, huyện Chư Sê), Đinh Ngục (SN 2017) và N.Đ.T.T. (SN 2021, cùng ngụ xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) có ăn thịt cóc. Đến rạng sáng 7-4, khi phát hiện 3 em buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy, gia đình đã đưa đến Trung tâm Y tế huyện Chư Sê để điều trị.

Bị nặng nhất là cháu N.Đ.T.T, vào viện trong tình trạng huyết áp không đo được, mạch không bắt được, đồng tử giãn tối đa, da tím tái toàn thân. Sau khoảng 30 phút cấp cứu, hồi sức tích cực không có kết quả, cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong.

Còn 2 em còn lại sức khoẻ đã tạm ổn, không nguy kịch và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Gia Lai: 3 trẻ em nhập viện do ăn thịt cóc, trong đó cháu bé 2 tuổi tử vong - Ảnh 1
Các nạn nhân đang được cứu chữa tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân cháu T. tử vong vì ngưng tuần hoàn hô hấp do ngộ độc thịt cóc

Người nhà nạn nhân cho biết, cả 3 cháu nhỏ đã tổ chức nấu món thịt cóc để ăn tại nhà ở xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, sau đó bị ngộ độc. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngoài ra, theo các bác sỹ, thịt cóc chứa hàm lượng đạm cao và không có độc tố. Tuy nhiên, nhiều bộ phận khác của cóc như da, gan, trứng, mủ, mắt và hạch thần kinh chứa độc tố, trong đó có độc tố gây chết người. Sơ chế thịt cóc sai cách có thể dẫn đến ngộ độc. Khi nấu ở nhiệt độ cao, độc tố này cũng không phân hủy.

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