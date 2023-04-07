Vào ngày 7/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã thông tin về bị can đối với Nguyễn Xuân Ph. (30 tuổi, ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), đối tượng ra tay sát hại ông bà ngoại hơn 80 tuổi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 7/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Ph. (30 tuổi, ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), về hành vi Giết người.

Cũng theo nguồn thông tin trên, Nguyễn Xuân Ph. được gia đình cho đi điều trị bệnh tâm thần ở bệnh viện tại Hà Nội nhiều lần.

Vụ án mạng khiến người dân thôn Tạ Trung, Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên khiến 2 người tử vong - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 2h ngày 2/4, tại nhà ông Đào Quang L. (SN 1938; trú tại thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) có tiếng hô hoán. Công an xã Chính Nghĩa cùng quần chúng nhân dân đến thì phát hiện Nguyễn Xuân Ph. (SN1993; trú tại thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa) - là cháu ngoại ông L. đang có hành vi dùng dao đâm ông L.

Đồng thời, tại hiện trường phát hiện vợ ông L. là bà Mạc Thị H. (SN1942) đang nằm và bị 1 con dao cắm vào đầu. Qua kiểm tra xác định bà H. đã tử vong; ông L. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, đến sáng 4/4, ông L. đã tử vong lúc 22h đêm ngày 3/4.

Qua xác minh ban đầu, Ph. là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh. Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

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