Lãnh đạo Ủy bạn nhân dân xã Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 học sinh tử vong.
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Theo theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 7/4, lãnh đạo xã Ba Lòng (huyện Đakrông) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến một học sinh tử vong.
Cụ thể, vào khoảng 13h30 cùng ngày, 4 học sinh gồm: Trương Văn Lộc, Nguyễn Văn Phúc, Lê Văn Tài (cùng SN 2006, học lớp 11 Trường THPT Đakrông) và Nguyễn Văn Q. (SN 2007, học lớp 9, Trường Tiểu học thị trấn Krông Klang) đi xe máy từ thị trấn Krông Klang về tại cổng Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng.
Theo thông tin từ báo người Lao Động, tại thời điểm xảy ra án mạng, Q. đi vào trường gặp Lê Hữu Quân (SN 2008, học lớp 9 Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng). Lúc này, Q. dùng mũ bảo hiểm ném vào Quân. Quân đã dùng dao đâm vào ngực trái của Q. khiến nam sinh này tử vong.
Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã phối hợp với công an huyện Đakrông bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.