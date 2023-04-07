Nghệ An: Bé 10 tháng tuổi bị gãy xương hàm sau khi ngã từ xe đẩy

Trong lúc ngồi xe đẩy chơi đùa cùng anh chị, bất ngờ chiếc xe đẩy trượt mạnh, ngã nhào khiến trẻ bị văng ra ngoài, đập vùng mặt xuống nền nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 7/4, theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhân là bé T.B.A.K, nhập viện cuối tháng 3. Gia đình cho biết sau khi xe đẩy bị trượt, bé văng khỏi xe, đập mạnh vùng mặt xuống nền nhà cứng. Cú ngã khiến miệng bé chảy nhiều máu, mặt biến dạng.

Tại viện, bác sĩ kiểm tra thấy vùng miệng hàm dưới của trẻ bị bầm dập, vùng cằm bên trái sưng nề. Ở giữa 2 răng cửa hàm dưới có vết rách niêm mạc, bầm tím. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính hàm mặt cho thấy có gãy di lệch thân xương hàm dưới.

Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ do vết gãy khá phức tạp. Trẻ cũng được phẫu thuật kết hợp xương, giúp nắn chỉnh và cố định xương hàm dưới về đúng vị trí giải phẫu. Đến nay, sau 2 tuần tai nạn, bé có thể bú mẹ trở lại.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ sau khi phẫu thuật - Ảnh: Zing

Ngoài ra, theo thông tin từ Zing, các bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt cho biết đơn vị này thường xuyên tiếp nhận trẻ nhỏ bị chấn thương do tai nạn trong quá trình vui chơi, sinh hoạt. Trong đó, khá nhiều trường hợp do ngã xe tròn tập đi và có trẻ còn bị rách lưỡi, chảy máu khó cầm vùng miệng.

Các bác sĩ khuyến cáo chấn thương hàm mặt ở trẻ thường gây tổn thương nặng nề, phức tạp, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời. Vì vậy, việc điều trị thường rất khó khăn, đòi hỏi chuyên khoa, nguy cơ biến chứng nặng khó tránh và để lại di chứng như tổn thương các cơ quan vùng mặt. Ngoài ra, chúng còn ảnh hưởng lớn đến chức năng và thẩm mỹ khuôn mặt của trẻ sau này.

Để phòng tránh tai nạn nguy hiểm, phụ huynh cần quan tâm, giám sát trẻ nhỏ cẩn thận khi chơi đùa, không nên để con tự chơi một mình hoặc không có người lớn ở cạnh bên. Bạn cần đưa trẻ đi khám tại cơ sở chuyên khoa để kịp thời xử lý, đề phòng các thương tổn kèm theo, nguy hiểm như chấn thương sọ não kín, dị vật đường thở, đường ăn...

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