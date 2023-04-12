Tiết lộ số tiền bảo hiểm tạm ứng cho gia đình phi công trong vụ rơi trực thăng Bell-505

Trước đó, ngày 7/4, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có công văn gửi PVI yêu cầu báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi.

Theo thông tin từ VTC News, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, Bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công lái trực thăng Bell 505 rơi tại Vịnh Hạ Long, với số tiền là 50.000 USD (tương đương 1,18 tỷ đồng). Phần còn lại (150.000 USD) sẽ được PVI chi trả sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định.

Đơn bảo hiểm thân trách nhiệm hàng không được cấp bởi liên danh PVI - Bảo hiểm Bảo Việt - Bảo hiểm Quân đội, do PVI làm Leader bảo hiểm cho toàn bộ đội tàu bay và trách nhiệm hàng không của VNH. Thời hạn bảo hiểm từ ngày 21/4/2022 đến ngày 20/4/2023.

Đến ngày 10/4, PVI đã có công văn báo cáo. Theo đó, hiện nay PVI đang cung cấp các chương trình bảo hiểm cho Công ty Trực thăng miền Bắc - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH). Trong đó, PVI cung cấp 2 đơn bảo hiểm là: Đơn bảo hiểm thân trách nhiệm hàng không và Bảo hiểm tai nạn cho tổ bay.

Phạm vi bảo hiểm gồm bảo hiểm trách nhiệm chung (giới hạn trách nhiệm chung cho cả tổn thương thân thể, thiệt hại tính mạng cho hành khách, tổn thất, thiệt hại tài sản đối với bên thứ ba): 30 triệu USD/sự cố; bảo hiểm thân tàu bay Bell 505: 1.652.000 USD (mức miễn thường 5% giá trị tàu bay). Còn đối với đơn bảo hiểm tai nạn cho tổ bay, mức trách nhiệm 200.000 USD/người được bảo hiểm.

Bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công lái máy bay trực thăng rơi trên biển Quảng Ninh, với số tiền là 50.000 USD (tương đương 1,18 tỷ đồng) - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, PVI cho biết thêm, đối với bảo hiểm trách nhiệm chung, việc thanh toán bồi thường theo phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của VNH đối với hành khách tử vong sẽ căn cứ theo thỏa thuận giữa VNH và thân nhân hành khách trên cơ sở đánh giá số tiền yêu cầu bồi thường là phù hợp với hoàn cảnh gia đình và tập quán quốc tế trong các trường hợp tương tự.

PVI đã tư vấn cho VNH có thể tạm ứng trước cho thân nhân hành khách một khoản tiền để chi trả cho các công việc liên quan, trong khi tìm hiểu nguyện vọng cụ thể của gia đình.

Đối với bảo hiểm thân tàu bay, việc thanh toán bồi thường theo phạm vi bảo hiểm thân tàu bay sẽ được thực hiện sau khi có kết luận nguyên nhân tai nạn của cơ quan có thẩm quyền và VNH hoàn tất các chứng từ cần thiết theo quy định tại đơn bảo hiểm.

Ngoài ra, đơn bảo hiểm cũng có điều khoản chi trả cho các chi phí tìm kiếm cứu nạn và các chi phí hợp lý khác để giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn trên cơ sở hóa đơn chứng từ hợp lệ. Hiện tại VNH chưa có yêu cầu cụ thể về việc tạm ứng bồi thường thân tàu bay và các chi phí liên quan. PVI sẽ chi trả bồi thường cho VNH trong thời gian sớm nhất.

Với hành khách, loại bảo hiểm mà VNH mua có sự khác biệt với bảo hiểm tai nạn cho phi công, được gọi là bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng trực thăng với khách hàng. Có nghĩa là, hãng bảo hiểm là đơn vị gián tiếp bồi thường cho hành khách. Công ty trực thăng VNH có trách nhiệm pháp lý với hành khách theo quy định của Luật Hàng không; còn bảo hiểm PVI là bên đứng ra bảo hiểm cho trách nhiệm đó của VNH.