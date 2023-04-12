Tiết lộ số tiền bảo hiểm tạm ứng cho gia đình phi công trong vụ rơi trực thăng Bell-505

Xã hội 12/04/2023 15:03

Vào ngày 12/4, Bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công lái máy bay trực thăng rơi trên biển Quảng Ninh.

Theo thông tin từ VTC News, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, Bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công lái trực thăng Bell 505 rơi tại Vịnh Hạ Long, với số tiền là 50.000 USD (tương đương 1,18 tỷ đồng). Phần còn lại (150.000 USD) sẽ được PVI chi trả sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định.

Tiết lộ số tiền bảo hiểm tạm ứng cho gia đình phi công trong vụ rơi trực thăng Bell-505 - Ảnh 1
Bà Ngân bật khóc khi kể chuyện chồng gặp nạn trong vụ rơi trực thăng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, ngày 7/4, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có công văn gửi PVI yêu cầu báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi.

Đến ngày 10/4, PVI đã có công văn báo cáo. Theo đó, hiện nay PVI đang cung cấp các chương trình bảo hiểm cho Công ty Trực thăng miền Bắc - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH).  Trong đó, PVI cung cấp 2 đơn bảo hiểm là: Đơn bảo hiểm thân trách nhiệm hàng không và Bảo hiểm tai nạn cho tổ bay.

Đơn bảo hiểm thân trách nhiệm hàng không được cấp bởi liên danh PVI - Bảo hiểm Bảo Việt -  Bảo hiểm Quân đội,  do PVI làm Leader bảo hiểm cho toàn bộ đội tàu bay và trách nhiệm hàng không của VNH. Thời hạn bảo hiểm từ ngày 21/4/2022 đến ngày 20/4/2023.

Phạm vi bảo hiểm gồm bảo hiểm trách nhiệm chung (giới hạn trách nhiệm chung cho cả tổn thương thân thể, thiệt hại tính mạng cho hành khách, tổn thất, thiệt hại tài sản đối với bên thứ ba): 30 triệu USD/sự cố; bảo hiểm thân tàu bay Bell 505: 1.652.000 USD (mức miễn thường 5% giá trị tàu bay). Còn đối với đơn bảo hiểm tai nạn cho tổ bay, mức trách nhiệm 200.000 USD/người được bảo hiểm.

Tiết lộ số tiền bảo hiểm tạm ứng cho gia đình phi công trong vụ rơi trực thăng Bell-505 - Ảnh 2
Bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công lái máy bay trực thăng rơi trên biển Quảng Ninh, với số tiền là 50.000 USD (tương đương 1,18 tỷ đồng)  - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, PVI cho biết thêm, đối với bảo hiểm trách nhiệm chung, việc thanh toán bồi thường theo phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của VNH đối với hành khách tử vong sẽ căn cứ theo thỏa thuận giữa VNH và thân nhân hành khách trên cơ sở đánh giá số tiền yêu cầu bồi thường là phù hợp với hoàn cảnh gia đình và tập quán quốc tế trong các trường hợp tương tự.

PVI đã tư vấn cho VNH có thể tạm ứng trước cho thân nhân hành khách một khoản tiền để chi trả cho các công việc liên quan, trong khi tìm hiểu nguyện vọng cụ thể của gia đình.

Đối với bảo hiểm thân tàu bay, việc thanh toán bồi thường theo phạm vi bảo hiểm thân tàu bay sẽ được thực hiện sau khi có kết luận nguyên nhân tai nạn của cơ quan có thẩm quyền và VNH hoàn tất các chứng từ cần thiết theo quy định tại đơn bảo hiểm.

Ngoài ra, đơn bảo hiểm cũng có điều khoản chi trả cho các chi phí tìm kiếm cứu nạn và các chi phí hợp lý khác để giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn trên cơ sở hóa đơn chứng từ hợp lệ. Hiện tại VNH chưa có yêu cầu cụ thể về việc tạm ứng bồi thường thân tàu bay và các chi phí liên quan. PVI sẽ chi trả bồi thường cho VNH trong thời gian sớm nhất.

Với hành khách, loại bảo hiểm mà VNH mua có sự khác biệt với bảo hiểm tai nạn cho phi công, được gọi là bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng trực thăng với khách hàng. Có nghĩa là, hãng bảo hiểm là đơn vị gián tiếp bồi thường cho hành khách. Công ty trực thăng VNH có trách nhiệm pháp lý với hành khách theo quy định của Luật Hàng không; còn bảo hiểm PVI là bên đứng ra bảo hiểm cho trách nhiệm đó của VNH.

Tiết lộ tin nhắn cuối cùng gửi vợ của phi công gặp nạn trong vụ rơi trực thăng Bell-505

Tiết lộ tin nhắn cuối cùng gửi vợ của phi công gặp nạn trong vụ rơi trực thăng Bell-505

Quen với lịch trình công tác dày đặc của chồng, bà Ngân trân trọng những ngày hiếm hoi ông ở nhà. Đi bay về, ông thường trò chuyện với con gái làm chung công ty, tâm sự chuyện nghề. Đó là những phút giây bình yên của ông bên gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ rơi trực thăng Bell-505 tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt