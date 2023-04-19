Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas vừa tiếp tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình Đại tá Chu Quang Minh - phi công tử nạn trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi ở Vịnh Hạ Long.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm 240 triệu đồng cho gia đình Đại tá Chu Quang Minh - phi công tử nạn trong vụ máy bay trực thăng Bell 505 rơi ở Vịnh Hạ Long.

Cụ thể, việc chi trả bảo hiểm này được thực hiện theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas mà đại tá Chu Quang Minh tham gia từ tháng 12/2018. Sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố, công ty bảo hiểm cử nhân viên đến chia buồn và hướng dẫn gia đình đại tá cung cấp hồ sơ để làm thủ tục chi trả bảo hiểm theo hợp đồng.

Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas chi trả thêm quyền lợi bảo hiểm 240 triệu đồng cho gia đình Đại tá Chu Quang Minh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm PVI tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình phi công điều khiển trực thăng Bell 505 với số tiền là 50.000 USD (tương đương 1,18 tỷ đồng). Số tiền còn lại (150.000 USD) sẽ được bảo hiểm chi trả ngay khi hoàn tất thủ tục liên quan theo quy định của đơn bảo hiểm.

Chiều 5/4, máy bay Bell-505 mang số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) gặp tai nạn khi thực hiện chuyến bay dịch vụ du lịch ngắm cảnh ở vịnh Hạ Long.

Các lực lượng trục vớt phần đuôi chiếc trực thăng Bell 505 nhãn hiệu VN 8650 gặp nạn trên vịnh Hạ Long ngày 5/4 - Ảnh: Vietnam+

Chiếc máy bay do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng. Máy bay cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc với trung tâm chỉ huy lúc 17h15.

Bên cạnh đó, đến nay, có 2 nạn nhân là hành khách trên chuyến bay cũng được bảo hiểm bồi thường số tiền 200 triệu đồng/người.

Tiết lộ số tiền bảo hiểm tạm ứng cho gia đình phi công trong vụ rơi trực thăng Bell-505 Vào ngày 12/4, Bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công lái máy bay trực thăng rơi trên biển Quảng Ninh.

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