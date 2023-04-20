Quảng Nam: 16 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu sau khi ăn kem ống trước cổng trường

Sau khi ăn kem ống, 16 học sinh lớp 2 trường tiểu học Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) có biểu hiện nôn mửa và được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 20/4, ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin trên.

Theo đó, sáng cùng ngày, trong giờ ra chơi, 16 học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Quế Hiệp ra trước cổng trường để mua kem ống ăn. Sau khi ăn, nhóm học sinh có triệu chứng nôn, mệt mỏi. Ngay lập tức, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn đưa 16 học sinh đi cấp cứu.

Sau khi cán bộ y tế kiểm tra, tình trạng các học sinh tạm ổn. Để đảm bảo sức khỏe cho các em, 16 học sinh được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn thăm khám. Hiện tại, 14 em được cho về nhà sau. Hai trường hợp còn lại vẫn đang được theo dõi tại đây.

Công an xã Quế Hiệp đã đến hiện trường lập biên bản, lấy mẫu kem 16 học sinh ăn để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kem ống được 16 em học sinh ăn bị ngộ độc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, cách đây hơn nửa tháng, ở Quảng Nam cũng xảy ra vụ hàng chục học sinh nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 30/3, 34 học sinh của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (cơ sở 2, thôn Thi Phương, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) tổ chức ăn uống, thức ăn là trà sữa và trái cây lắc (ổi, thơm, xoài). Đồ ăn mà các em sử dụng là do phụ huynh học sinh tự chế biến tại nhà và đem đến.

Sau khi dùng thức ăn khoảng 15 phút, các em học sinh bắt đầu bộc phát triệu chứng. Trường hợp bị đầu tiên là em N.N.N.T, tiếp theo là 17 em cũng có cùng triệu chứng như đau đầu, nôn mửa kèm đau bụng. Các em sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

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