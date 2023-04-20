Bắt giữ 'tú bà' chuyên lôi kéo nữ sinh THPT vùng cao bán dâm

Xã hội 20/04/2023 16:57

Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hạnh (SN 1988, thường trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 20/4, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hạnh (SN 1988, thường trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Trước đó, lực lượng chức năng ghi nhận tại một khách sạn ở tổ 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên liên tục có sự xuất hiện của các cô gái trẻ tuổi cùng nhiều người đàn ông. Sau khi xây dựng kế hoạch và kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại 3 phòng của khách sạn này đang có hành vi mua bán dâm. Nhóm nữ sinh THPT khai nhận việc mua bán dâm là do Phạm Thị Hạnh môi giới.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, nơi ở đối với Hạnh; thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi môi giới mại dâm của Hạnh.

Bắt giữ 'tú bà' chuyên lôi kéo nữ sinh THPT vùng cao bán dâm - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Thị Hạnh - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 28/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, thông qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng cảnh sát hình sự đã bất ngờ ập vào Khách sạn G.S. trên địa bàn thị trấn Yên Thế, bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó 2 người nữ đều là học sinh THPT (1 em 18 tuổi, 1 em dưới 18 tuổi).

Truy xét nhanh, 2 đôi nam nữ khai nhận việc mua bán dâm do Phạm Thị Hạnh môi giới. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều bằng chứng liên quan.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm và thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ các em học sinh vào con đường tội lỗi của mình. Hạnh khai giá mỗi lần đi khách từ 1 đến 2 triệu đồng, đi qua đêm là 3 triệu đồng, Hạnh chia cho các em một nửa và giữ lại một nửa để tiêu xài cá nhân.

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