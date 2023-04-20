Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho hay đang khẩn trương điều tra vụ 1 nữ sinh dùng dao đâm 2 nữ sinh khác phải nhập viện.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Lãnh đạo Công an thị xã Quảng Yên xác nhận vào chiều 19/4, tại xã Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, 1 nữ sinh học lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự đã xảy ra xô xát với 2 bạn nữ khác học cùng trường. Sau đó, 2 bạn nữ sinh đã phải nhập viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo Trường THPT Ngô Gia Tự, nữ sinh đâm người đang học lớp 10, một nạn nhân học lớp 11, đều là học sinh của trường. Nạn nhân còn lại là học sinh trường khác.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Trường THPT Ngô Gia Tự cho biết thêm do mâu thuẫn, nữ sinh lớp 10 dùng dao đâm 2 nữ sinh trọng thương. Hai nạn nhân đang cấp cứu, sức khỏe đã ổn định.

Do mâu thuẫn, nữ sinh lớp 10 dùng dao đâm 2 nữ sinh trọng thương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra Hà Nội, theo thông tin từ VTC News, vào chiều 2/4, nữ sinh G.T.C. (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Nộn) bị nhóm học sinh của một trường cao đẳng (trên địa bàn huyện Đông Anh) đánh hội đồng. Vụ việc khiến em C. chấn thương, phù nề vùng mặt và phải nhập viện điều trị.

Thời gian qua, nhiều câu chuyện về bạo lực học đường được nhắc đến khiến nhiều người lo lắng. Nhiều vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí xảy ra tử vong, công an phải vào cuộc. Mới đây nhất là vụ nữ sinh lớp 10 (trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) tự tử nghi bị bạo lực. Sự việc đang được cơ quan công an, nhà trường vào cuộc làm rõ.

Nữ sinh G.T.C phải nhập viện sau khi bị đánh hội đồng - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi nắm được thông tin, Bộ GD&ĐT đã trao đổi với trường THPT chuyên Đại học Vinh và Sở GD&ĐT Nghệ An. Bộ yêu cầu sớm các đơn vị điều tra, làm rõ sự việc liên quan vụ nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các đơn vị kịp thời quan tâm, động viên, ổn định tinh thần học tập của học sinh, tránh những diễn biến tiêu cực tâm lý các em.

Công an Hà Nội vào cuộc vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng đến nhập viện Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đang điều tra vụ vụ việc nữ sinh cấp 2 trên địa bàn bị đánh hội đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-nu-sinh-lop-10-o-quang-ninh-am-2-nu-sinh-trong-thuong-574640.html