TP.HCM: Xử lý cửa hàng để biển quảng cáo 'nhái' cột mốc giao thông

Xã hội 21/04/2023 17:05

Hiện nay nhiều cửa hàng để biển quảng cáo 'nhái' cột mốc lộ giới, gây nhầm lẫn, ảnh hưởng cho người tham gia giao thông. Do đó, Sở GTVT đề nghị rà soát, xử lý vi phạm trên theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi Ban An toàn giao thông TP, cùng các đơn vị liên quan để chấn chỉnh tình trạng lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung với biển báo hiệu giao thông hoặc gây cản trở người tham gia giao thông.

Theo Sở GTVT, việc quảng cáo bằng hình thức lắp đặt biển báo có hình thức giống biển báo hiệu giao thông đường bộ, lắp đặt thiết bị có hình thức giống cột mốc lộ giới là vi phạm quy định tại điểm e khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ.

TP.HCM: Xử lý cửa hàng để biển quảng cáo 'nhái' cột mốc giao thông - Ảnh 1
Sở GTVT TP.HCM yêu cầu xử lý ngay biển quảng cáo "nhái" cột mốc ở TP.HCM - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Dẫn từ chuyên trang Trí Thức Trẻ, cụ thể, điểm 2, khoản 2, Điều 35, Luật Giao thông đường bộ có nêu: "Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo hoặc thiết bị khác làm giảm sự chú ý, gây nhầm lẫn nội dung biển báo hiệu hoặc gây cản trở người tham gia giao thông."

Do đó, Sở GTVT đề nghị UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, xử lý toàn bộ các hình thức quảng cáo trên phạm vi vỉa hè thuộc địa bàn quản lý vi phạm quy định tại điểm e khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ trước ngày 20/5.

TP.HCM: Xử lý cửa hàng để biển quảng cáo 'nhái' cột mốc giao thông - Ảnh 2
Cửa hàng gia dụng 'nhái' cột mốc lộ giới - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Bên cạnh đó có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm tránh tái diễn tình trạng nêu trên.

Sở GTVT cũng giao Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân lắp đặt biển quảng cáo vi phạm quy định tại điểm e khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ, từ đó, buộc tổ chức, cá nhân vi phạm phải tháo dỡ các hình thức quảng cáo sai quy định.

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