Liên quan đến vụ con gái sát hại mẹ kế ở Bình Dương, mới đây nhất Công an đang trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với nghi phạm.

Theo thông tin từ báo VOV vào ngày 21/4, nghi phạm sát hại mẹ kế ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Cũng theo nguồn tin này, Công an thành phố Thủ Dầu Một đang điều tra, làm rõ động cơ gây án của Nguyễn Thị Mỹ Chung (37 tuổi, quê Vĩnh Long); đồng thời trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với nghi phạm.

Nguyễn Thị Mỹ Chung tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VOV

Trước đó như báo Người Lao Động đã đưa tin vào sáng 14/4, Nguyễn Thị Mỹ Chung đã ra tay sát hại mẹ kế là bà Nguyễn Thị Nguyệt (59 tuổi, quê Đăk Lăk) tại một nhà trọ trên đường D9, thuộc khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một.

Sau khi gây án, Chung gọi điện thoại cho bố biết sự việc, rồi gọi báo công an. Khi Công an phường Phú Tân đến thì bà Nguyệt đã tử vong trong phòng trọ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Công an thành phố Thủ Dầu Một đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời làm việc với nghi phạm. Tuy nhiên, nghi phạm có biểu hiện không bình thường, hoảng loạn nên công an không thể lấy lời khai, dẫn đến kéo dài thời gian điều tra.

Theo những người dân sống gần hiện trường, người phụ nữ này nghi sát hại mẹ kế vừa từ quê lên chơi, được một ngày thì xảy ra vụ việc./.

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