Người mẹ đem con gái 2 tuổi tới gửi cho một người quen, sau đó không quay lại đón con.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 21/4, UBND phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) cho biết đơn vị này đang tìm người thân cho bé gái 2 tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo UBND phường, trước đó ngày 4/4, bà Phan Thị Trội (38 tuổi) dẫn con gái là Phạm Thị Bảo Ngọc (2 tuổi) đến nhà bà Lê Thị Lan (63 tuổi) trên đường số 2, phường Hiệp Bình Chánh nhờ trông giúp.

Bé Bảo Ngọc nghi bị mẹ bỏ rơi - Ảnh: Báo Giao Thông

Tuy nhiên, bà Lan không thấy bà Trội đến đón con. Khi gọi điện thoại thì không liên lạc được mẹ của bé gái.

Thông tin từ báo Giao Thông, UBND phường Hiệp Bình Chánh thông báo ai là người thân của cháu Phạm Thị Bảo Ngọc, thì liên hệ đơn vị để được hướng dẫn.

Sau 7 ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, UBND phường Hiệp Bình Chánh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

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