Phẫn nộ với lời khai của kẻ chọc thủng lốp 10 ô tô đỗ vỉa hè ở Hà Nội

Xã hội 20/04/2023 11:32

Chỉ vì muốn trả đũa người tình, đối tượng Hồ Ngọc Toàn đã có hành vi đâm thủng lốp nhiều ô tô đỗ tại vỉa hè ở Hà Nội.

Theo thông tin từ báo VTC News vào ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Toàn (SN 1986, trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai), nhân viên bãi xe HH Linh Đàm, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lan về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, đêm 9/4, tại khu vực bờ hồ Linh Đàm, đối diện HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, hàng loạt ô tô của người dân dừng đỗ trên đường đã bị chọc thủng lốp xe, tổng trị giá thiệt hại khoảng hơn 25 triệu đồng.

Phẫn nộ với lời khai của kẻ chọc thủng lốp 10 ô tô đỗ vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 1
Đối tượng Hồ Ngọc Toàn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VTC News 

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường, rà soát truy tìm người bị hại và tổ chức điều tra. 

Ngày 17/4, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Toàn.

Quá trình đấu tranh, Toàn khai cùng Nguyễn Thị L. (SN 1986), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Lan kinh doanh hoạt động trông giữ xe máy, ô tô quanh khu chung cư HH Linh Đàm có quan hệ và sinh sống với nhau như vợ chồng. Trước đó, Toàn được L. cho làm quản lý tuần tra bãi trông giữ xe máy, ô tô chung cư HH Linh Đàm.

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết vào cuối năm 2022, Công ty TNHH DV và TM Hoàng Lan không được cơ quan chức năng gia hạn giấy phép trông giữ xe máy, ô tô. Xong thực tế doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trông giữ xe máy, ô tô tại địa bàn chung cư HH Linh Đàm. Trước thời gian xảy ra vụ án, L. không cho Toàn làm quản lý, tuần tra bãi trông giữ xe máy…. Bực tức vì cho rằng L. không tin tưởng, Toàn nảy ý định chọc thủng lốp ô tô xung quanh hồ Linh Đàm để Lan phải đền bù tiền cho khách và phải nhờ Toàn quản lý bãi xe.

Phẫn nộ với lời khai của kẻ chọc thủng lốp 10 ô tô đỗ vỉa hè ở Hà Nội - Ảnh 2

Nhiều ô tô đỗ trên đường ở hồ Linh Đàm bị Toàn rạch lốp - Ảnh: Báo VTC News

Khoảng 22h ngày 9/4, L. và Toàn đi xe ô tô taxi Grab từ chung cư Park 2 Time City đến chung cư HH Linh Đàm. Khi đến gần đến nơi, L. đi vào bãi xe còn Toàn đi bộ một mình vào đường góc mặt ngoài HH2B Linh Đàm rồi đến quán trà đá ở vỉa hè trước HH3C ngồi uống nước.

Trong lúc ngồi uống nước tại đây, Toàn nhìn thấy trên bàn có chiếc kéo mũi nhọn, Toàn nảy ý định phạm tội. Toàn mượn kéo, lấy mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và đi bộ sang đối diện bên kia đường (giáp bờ hồ Linh Đàm), nơi xe ô tô của người dân để ở đó, không có ai trông giữ.

Toàn đi bộ qua 3 chiếc xe đầu, đến chiếc xe thứ tư trở đi thì dùng kéo đâm thủng lốp của các xe. Sau khi đâm thủng lốp liên tục 10 ô tô để ven đường, Toàn đi về bãi xe. Khi về đến bãi xe, Toàn lấy xe đạp điện trong bãi xe chở L. đi về.

Sau khi gây án, Toàn nghỉ làm việc tại bãi xe 5 ngày. Đến ngày 17/4, Toàn bị Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện bắt giữ.

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