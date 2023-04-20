Cùng nhau uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn, người em dùng dao tấn công anh trai khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 19/4. Anh Bùi Văn Ch. (SN 1983) và em trai là Bùi Văn Thoảng (SN 1993) xảy ra mâu thuẫn khi uống rượu tại nhà riêng ở thôn Thành Công.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm đến khoảng 17 giờ ngày 19/4, Thoảng về nhà lấy một con dao đi đến nhà anh Ch. Khi thấy anh Ch. đang nằm ở võng trước nhà, Thoảng bất ngờ dùng dao cứa vào cổ anh C. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VietNamNet

Anh Ch. sau đó được người thân và người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Riêng Thoảng, sau khi gây án đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người. Hiện Công an H.Thạch Thành đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ án mạng.

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