Kết quả điều tra ban đầu, do có quen biết chị Q. và 2 bên nảy sinh mâu thuẫn, nên khoảng 7h sáng 12/4, Hùng bám theo chị Q. rồi dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết tại hầm gửi xe.

Tiếp theo, Hùng bỏ trốn sang nhà bạn gái ở quận Nam Từ Liêm ăn tối, nghỉ ngơi. Đến đêm 12/4, Hùng quay lại Long Biên, phi tang điện thoại của chị Q. xuống sông. Ngày hôm sau, đối tượng bắt xe khách đi Hà Nam rồi bị bắt.

Sau đó, Hùng chiếm đoạt 16 triệu đồng của nạn nhân để nạp game rồi dùng xe ô tô chở thi thể đến hầm chung cư khác (nơi nạn nhân thường tập gym) để cất giấu.

Nghi Phạm Trương Việt Hùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VOV

Thông tin từ báo Giao Thông, xét dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi giết người của nghi phạm trên có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Thái phân tích, hành vi giết người của đối tượng đã rõ nên sẽ bị xử lý hình sự về tội này. Tuy nhiên, tình tiết định khung hình phạt là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, hành vi của nghi phạm là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của chị Q..

"Nghi phạm biết rõ được hành động giết người của mình, thấy trước được hậu quả và mong muốn cho hậu quả đó phát sinh nên có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình", luật sư Thái cho biết thêm.

Hiện trường nơi phát hiện chiếc ô tô giấu thi thể của chị Q. - Ảnh: Báo Giao Thông

Về việc chiếm đoạt 16 triệu đồng (là tài sản của nạn nhân) sau khi sát hại nạn nhân, theo luật sư Thái nhận định, cơ quan chức năng đã khởi tố về tội "Cướp tài sản" thì khung hình phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

"Hành vi của nghi phạm đã tước đoạt tính mạng người khác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây mất an ninh trật tự ngay giữa địa bàn TP Hà Nội nên cần thiết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật", luật sư Thái nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, theo vị luật sư, ngoài trách nhiệm hình sự, đối tượng sẽ phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại do đã xâm phạm sức khỏe, tính mạng của các nạn nhân, bao gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng...