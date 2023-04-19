Kinh Hoàng trước lời khai của nghi phạm nổ súng bắn gục đối thủ ở Bắc Giang

Xã hội 19/04/2023 09:46

Liên quan đến vụ nổ súng ở Bắc Giang, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai từ nghi phạm.

Theo thông tin từ báo VTC News vào sáng 19/4, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Dương Đông Hưng (SN 1984, ở thôn Hồ Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế, Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 19h35 ngày 18/4, tại khu chợ Gà thuộc thôn Chung, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, Dương Đông Hưng dùng súng (chưa xác định được chủng loại) bắn trọng thương anh Đào Xuân Đang (SN 1974, ở thôn Tân Lập, xã Tân Trung, huyện Tân Yên). Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân được người dân địa phương đưa cấp đi cứu.

Kinh Hoàng trước lời khai của nghi phạm nổ súng bắn gục đối thủ ở Bắc Giang - Ảnh 1
 Đối tượng Hưng - Ảnh: Báo VTC News 

Đến 21h cùng ngày, Công an huyện Tân Yên đã bắt được Hưng tại nhà riêng của hắn.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận giữa hắn và anh Đang xảy ra mâu thuẫn. Trong khi đang nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn, Hưng không giữ được bình tình nên dùng súng bắn trọng thương anh Đang.

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết ngay sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, còn nạn nhân đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Đại diện Công an huyện Tân Yên cho biết thêm, cả nạn nhân và nghi phạm đều không phải người địa phương mà ở nơi khác đến xã Liên Sơn kinh doanh.

Hiện lực lượng chức đang tổ chức truy bắt nghi phạm và điều tra, làm rõ vụ việc.

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Sau khi siết cổ nạn nhân đến khi người phụ nữ tử vong. Sau đó, bị can đưa nạn nhân lên ghế sau ôtô của chị Q. rồi lấy áo che thi thể.

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