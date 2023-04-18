Thông tin MỚI vụ kẻ giết người phụ nữ, giấu xác trong ôtô dưới tầng hầm chung cư

Xã hội 18/04/2023 14:27

Sau khi siết cổ nạn nhân đến khi người phụ nữ tử vong. Sau đó, bị can đưa nạn nhân lên ghế sau ôtô của chị Q. rồi lấy áo che thi thể.

Theo thông tin từ Zing News vào chiều 18/4, chỉ huy Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Việt Hùng (35 tuổi, quê Hà Nam) về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo điều tra, Hùng có quan hệ quen biết với chị Q. (39 tuổi, nạn nhân vụ án). Sau nhiều lần cãi vã, Hùng nảy sinh ý định sát hại người phụ nữ này rồi tự tử.

Thông tin MỚI vụ kẻ giết người phụ nữ, giấu xác trong ôtô dưới tầng hầm chung cư - Ảnh 1
Trương Việt Hùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân Trí

Sáng 12/4, Hùng đến chung cư nơi chị Q. sinh sống ở quận Long Biên. Biết quy luật sinh hoạt của nạn nhân, Hùng đeo khẩu trang, chờ chị Q. ra khỏi nhà rồi bám theo.

Thông tin từ báo Dân Trí sau khi đến tầng hầm của tòa nhà, Hùng siết cổ nạn nhân đến khi người phụ nữ tử vong. Sau đó, bị can đưa nạn nhân lên ghế sau ôtô của chị Q. rồi lấy áo che thi thể. Hôm đó, Hùng lấy 16 triệu đồng của chị Q. nạp vào tài khoản trò chơi điện tử rồi lái ôtô chở thi thnạn nhân đến một chung cư ở phường Ngọc Lâm, cách hiện trường gây án khoảng 2 km.

Rạng sáng 17/4, Hùng bị cảnh sát bắt giữ ở Hà Nam. Lúc đó, trinh sát phát hiện trong túi áo người đàn ông này có túi thuốc chuột. Làm việc với cảnh sát, Hùng khai có ý định đi xa hoặc tự tử sau khi gây án.

Bước đầu bị can khai do thích chơi điện tử nên nợ nần bạn bè. Chị Q. nhiều lần góp ý, từ chối cho Hùng vay tiền nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

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