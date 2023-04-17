Mâu thuẫn, xô xát dẫn đến đánh nhau, Nguyễn Xuân Bắc điều khiển ô tô Toyota Camry tông vào anh L.. Bị thương tích nặng, anh L. đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào tối 17/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người và gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại xã Thanh Lâm.

Qua điều tra, vào tối 5/4, tại thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát đánh nhau giữa nhóm của anh L. (SN 1994, ở xã Đại Thịnh) và nhóm của Nguyễn Xuân Bắc (SN 1988, ở xã Thanh Lâm) cùng huyện Mê Linh.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Khi đó, Nguyễn Xuân Bắc điều khiển ô tô Toyota Camry đâm và chèn qua người làm anh L. bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Do thương tích nặng, anh L. đã tử vong.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết ngay sau đó, công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan đến trụ sở làm việc. Căn cứ vào tài liệu điều tra, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người và gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại xã Thanh Lâm đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Bắc về hành vi Giết người.

Còn Phan Trọng Bình (SN 1990, ở Quang Minh), Trương Tiến Dũng (SN 2003, ở Văn Khê), Nguyễn Văn Tiệp (SN 1986, ở Kim Hoa) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1998, ở Đại Thịnh), cùng ở huyện Mê Linh bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

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