Thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ vừa được phát hiện ở một xưởng đũa bỏ hoang tại huyện Đà Bắc.

Theo thông tin từ Báo Giao thông vào trưa 17/4, ông Xa Văn Đạm, Chủ tịch UBND xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Lao Động

Ông Đạm cho biết: "Vụ việc vừa được người dân phát hiện khoảng 5h sáng nay, tại một xưởng đũa bỏ hoang ở xóm Doi kèm một bức thư tuyệt mệnh. Người đàn ông này được xác định là không thường xuyên lưu trú trên địa bàn xã".

Lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin từ báo Lao Động cho biết thêm, theo vị lãnh đạo, theo giấy tờ tùy thân để lại tại hiện trường, nạn nhân có thể là người ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, người nhà nạn nhân đang trên đường đến nhận thi thể.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lời kể xót xa của em nạn nhân trước giây phút nữ sinh lớp 10 treo cổ tự tử: 'Chị ôm hôn các em rồi lên tầng 3, khóa trái cửa thắt cổ tự tử' “Em N. là con cả trong gia đình 3 chị em. Hôm xảy ra sự việc, bố mẹ nữ sinh vắng nhà do mẹ N. đưa người nhà ra Hà Nội thăm khám, còn bố công tác xa. Em của N. kể lại, chị gái ra chợ mua đoạn dây thừng. Về tới nhà, N. ôm hôn các em rồi lên tầng 3, khoá trái cửa, thắt cổ tự tử”.

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