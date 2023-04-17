Bình Dương: Thót tim trước cảnh tượng 1 người phụ nữ đi trên đường dây điện trung thế

Xã hội 17/04/2023 07:31

Người phụ nữ đi trên đường dây điện khiến người chứng kiến phải thót tim.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào tối 16/4, ông Nguyễn Bạc Tấn, Chủ tịch UBND xã An Tây (TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho phóng viên Dân trí biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ cô gái leo lên đường dây điện rồi ngồi vắt vẻo, đi lại trên đường dây điện.

Bình Dương: Thót tim trước cảnh tượng 1 người phụ nữ đi trên đường dây điện trung thế - Ảnh 1
Người phụ nữ đi lại trên dây điện - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, khoảng 17h30 cùng ngày, một cô gái chưa rõ danh tính, ngồi rồi đi lại trên đường dây điện, đoạn qua xã An Tây, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi.

Bình Dương: Thót tim trước cảnh tượng 1 người phụ nữ đi trên đường dây điện trung thế - Ảnh 2

Bình Dương: Thót tim trước cảnh tượng 1 người phụ nữ đi trên đường dây điện trung thế - Ảnh 3
 Người dân lo lắng cho sự an nguy của cô gái - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm ghi nhận tại hiện trường, đường dây điện ở độ cao khoảng 15m so với mặt đất. Nhiều người chứng kiến không khỏi lo lắng cho tính mạng của người này và cũng không hiểu lý do vì sao cô gái lại có thể leo được lên đường dây điện.

Sau khoảng 45 phút, lái xe tải đi đến phía dưới đường dây điện, phối hợp cùng lực lượng chức năng giải cứu cô gái xuống dưới mặt đất an toàn.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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