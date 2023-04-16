Hai bé gái được xác nhận đã tử vong sinh năm 2015 và 2019, là con của gia đình chủ hộ bị cháy nhà, ở số nhà 08 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết liên quan tới đám cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại số nhà 08 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP.Thanh Hoá, 2 nạn nhân tử vong trong căn nhà sau đám cháy là chị em ruột.

Hai bé gái được xác nhận đã tử vong sinh năm 2015 và 2019, đều là con của gia đình chủ hộ. 4 người được cứu đã được đưa tới bệnh viện.

Lãnh đạo UBND phường Ba Đình (TP.Thanh Hóa) cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn tại số nhà 08 Nguyễn Văn Huyên có 6 người đều là thành viên trong gia đình, gồm bố, mẹ cùng 4 người con.



Không khí đau lòng tại nơi diễn ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Thông tin từ báo Lao Động cho biết sau khi nhận được tin báo cháy, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe bồn nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được 2 vợ chồng chủ hộ, 2 người con.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND và Công an phường Ba Đình cũng đã phong tỏa hiện trường tại khu phố Nguyễn Văn Huyên để các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ việc.

Công an đã cử lực lượng tới hiện trường vụ hỏa hoạn, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.

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