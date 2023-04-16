Thông tin MỚI vụ cháy nhà ở trung tâm TP.Thanh Hóa: Hai nạn nhân là chị em ruột

Xã hội 16/04/2023 16:01

Hai bé gái được xác nhận đã tử vong sinh năm 2015 và 2019, là con của gia đình chủ hộ bị cháy nhà, ở số nhà 08 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết liên quan tới đám cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại số nhà 08 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP.Thanh Hoá, 2 nạn nhân tử vong trong căn nhà sau đám cháy là chị em ruột.

Hai bé gái được xác nhận đã tử vong sinh năm 2015 và 2019, đều là con của gia đình chủ hộ. 4 người được cứu đã được đưa tới bệnh viện.

Lãnh đạo UBND phường Ba Đình (TP.Thanh Hóa) cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn tại số nhà 08 Nguyễn Văn Huyên có 6 người đều là thành viên trong gia đình, gồm bố, mẹ cùng 4 người con. 

Thông tin MỚI vụ cháy nhà ở trung tâm TP.Thanh Hóa: Hai nạn nhân là chị em ruột - Ảnh 1
Thông tin MỚI vụ cháy nhà ở trung tâm TP.Thanh Hóa: Hai nạn nhân là chị em ruột - Ảnh 2
Không khí đau lòng tại nơi diễn ra vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Thông tin từ báo Lao Động cho biết sau khi nhận được tin báo cháy, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe bồn nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được 2 vợ chồng chủ hộ, 2 người con.

Thông tin MỚI vụ cháy nhà ở trung tâm TP.Thanh Hóa: Hai nạn nhân là chị em ruột - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND và Công an phường Ba Đình cũng đã phong tỏa hiện trường tại khu phố Nguyễn Văn Huyên để các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ việc.

Công an đã cử lực lượng tới hiện trường vụ hỏa hoạn, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Quảng Bình: Đã tìm được nam sinh lớp 8 để lại lời nhắn nghi nhảy cầu tự tử

Quảng Bình: Đã tìm được nam sinh lớp 8 để lại lời nhắn nghi nhảy cầu tự tử

Liên quan đến vụ nam sinh bỏ nhà ra đi nghi nhảy cầu tự tử, sau nhiều ngày tìm kiếm lực lượng chức năng đã bất ngờ tìm thấy em này tại 1 nhà hàng ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà 2 chị em ruột tử vong cháy nhà tại Thanh Hóa 2 trẻ em tử vong Thanh Hóa tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt