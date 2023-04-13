Nóng: Thêm một người nữa trong danh sách bà Nguyễn Phương Hằng tố giác được Công An TP.HCM triệu tập

Mới đây nhất đã có thêm 1 người trong danh sách bà Nguyễn Phương Hằng tố giác được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM mời làm việc.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 13/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã gửi giấy mời bà Đinh Thị Lan (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đến trụ sở để làm rõ vụ việc mà cơ quan điều tra đang giải quyết.

Nội dung giấy mời yêu cầu bà Lan có mặt tại Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào ngày 14/4. Tuy nhiên, bà Lan cho biết sẽ không trực tiếp đến làm việc mà ủy quyền cho người khác đi thay.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Zing News

Bà Đinh Thị Lan là một trong những cá nhân bị bà Nguyễn Phương Hằng tố giác có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nội dung tố giác này được Công an TP.HCM giao cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà báo Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó như thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm trong bản tường trình gửi cơ quan công an gần đây, bà Lan không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại và kiến nghị khởi tố điều tra thêm 46 Youtuber với vai trò là đồng phạm của bà Hằng.

Bà Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo bà Lan, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng chửi bà thì chủ các kênh Youtuber này cũng vu khống, làm nhục bà trên mạng xã hội. Do đó, bà Lan đề nghị cơ quan điều tra khởi tố 46 Youtuber nêu trên.

Trong tường trình, bà Lan cũng nêu rõ có 15 kênh Youtuber đã dừng việc vu khống, 31 kênh còn lại thì vẫn đang tiếp diễn thực hiện hành vi.

Trước đó, bà Lan đã có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên cơ quan điều tra, Công an TP.HCM vì cho rằng bà Hằng thường xuyên lên mạng làm nhục bà với nhiều từ ngữ tục tĩu.

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