Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện cơ thể bé trai hơn 1 tuổi sống tại phòng trọ trên đường Thới Tam Thôn 16 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) bị bong da trên vùng mặt. Người dân hỏi thăm, thì được mẹ cháu bé cho biết bé trai bị bỏng.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 12/4, Công an xã Thới Tam Thôn đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn xác minh, điều tra vụ bé trai hơn một tuổi nghi bị bạo hành.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm qua kiểm tra, chị T. (cô ruột của nạn nhân) còn phát hiện trên người bé trai còn nhiều vết thương khác ở vùng lưng nghi bị chích tàn thuốc lá, ở vùng mặt, lỗ tai, và ngực có thương tích nghi bị đánh đập. Ngoài ra, bé trai còn bị gãy tay phải.

Sau đó, chị T. trình báo cơ quan công an để nhờ hỗ trợ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt đưa bé trai vào bệnh viện để sơ cứu vết thương.

Chia sẻ với phóng viên, người dân xung quanh nhà trọ bày tỏ sự bàng hoàng khi nhìn thấy vết thương trên người của bé trai. Họ cho biết, cha của bé trai tên là C. (khoảng 21 tuổi), người mẹ tên L. (khoảng 20 tuổi), cả hai thuê phòng trọ, sinh sống với hai người con được khoảng 1 tháng nay.

Hiện trường nơi căn trọ mà cháu bé nghi bị bạo hành - Ảnh: Báo Tiền Phong

“Bé trai bị đánh là con đầu, nó ốm yếu lắm, uống sữa còn không nổi nữa. Tôi nhìn mà đau xót. Ba mẹ cháu không thấy đi làm, suốt ngày ở trong phòng trọ, đóng kín cửa”, một người dân gần nhà trọ cho hay.

Ghi nhận của PV, sáng ngày 12/4, công an có mặt tại khu nhà trọ để lấy lời khai những người liên quan và tìm cha mẹ của bé trai nhưng cả hai không còn ở phòng trọ.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an huyện Hóc Môn xác nhận có một bé trai bị thương tích khắp người nghi do cha mẹ đánh đập và hiện Công an xã Thới Tam Thôn đang khẩn trương điều tra, làm rõ.