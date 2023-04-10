Sau một đêm hoan lạc trong nhà nghỉ, do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Vụ đã xuống tay sát hại dã man gái bán dâm.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật và Đời Sống ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Hà Văn Vụ (22 tuổi, trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, khoảng 21h ngày 7/3, Vụ di chuyển từ tỉnh Bắc Ninh về Hà Nội để xin việc làm. Khi tới địa phận phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), Vụ vào một nhà nghỉ để thuê phòng.

Đối tượng Hà Văn Vụ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí, Vụ đã lên mạng tìm gọi gái bán dâm đến để vui vẻ với giá thỏa thuận 1,5 triệu đồng. Sau một đêm hoan lạc, sáng hôm sau gái bán dâm yêu cầu Vụ thanh toán số tiền 2,5 triệu đồng. Do không đồng ý với số tiền trên, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Đỉnh điểm, đối tượng đã đánh đập, bóp cổ gái bán dâm đến tử vong.

Hiện vụ án đang được Công an quận Long Biên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Nam thanh niên sát hại gái bán dâm dã man tại nhà nghỉ Sau một đêm hoan lạc trong nhà nghỉ, do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Vụ đã xuống tay sát hại dã man gái bán dâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ron-nguoi-truoc-loi-khai-cua-nam-thanh-nien-giet-gai-ban-dam-o-ha-noi-571039.html