Khi xuống khu vực Bãi Dài thuộc H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) tắm biển, 3 thiếu niên đã bị sóng cuốn. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thấy hai thi thể, hiện một em còn đang mất tích.

Theo thông tin từ báo VTC News vào khoảng 16h ngày 9/4, 6 thiếu niên rủ nhau xuống khu vực biển bãi Dài, thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tắm giải nhiệt.

Tuy nhiên, do biển động, ba em bị sóng đánh ra xa mất tích. Những người bạn đi cùng đã ứng cứu song bất thành nên chạy lên bờ trình báo nhà chức trách.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VTC News

Bà Lê Thị Kim Chung - Phó chủ tịch UBND xã Vạn Thọ cho biết, nhận tin báo, cán bộ xã, dân quân, công an, biên phòng đã phối hợp tổ chức tìm kiếm ba nạn nhân còn lại.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm đến 19h cùng ngày, hai thi thể đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 200 m. Một nạn nhân còn lại vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm trong đêm.

Theo người dân địa phương, thời tiết hai ngày qua biển động, sóng lớn, có nước xoáy nên khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

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