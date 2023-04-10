Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nhân (38 tuổi, quê huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó như báo VOV đã thông tin vào lúc 23h ngày 8/4, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của ông Trần E. (56 tuổi), trú xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về việc ông bị Trần Văn Nhân dùng dao chém gây thương tích. Quá trình điều tra, Công an huyện Hòa Vang xác định, giữa Nhân và chị Trần Thị T. T (29 tuổi), con ruột ông E. có mối quan hệ yêu đương.

Trần Văn Nhân tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VOV

Đến tối 8/4, chị T. đòi chia tay thì Nhân nhắn tin đe doạ giết cả nhà chị này. Thấy chị T. kiên quyết đòi chia tay nên ngay trong đêm, Nhân mang theo hung khí, đi xe máy từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng đến nhà chị T. Vừa bước vào nhà, Nhân gặp ông E. liền bất ngờ cầm dao chém liên tiếp vào người khiến ông E. bị thương. May mắn, ông E. bỏ chạy thoát ra ngoài, sau đó tri hô thì Nhân mới dừng tay và chạy trốn.

Theo thông tin từ Zing News cho biết thêm đến chiều 9/4, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang bắt giữ Nhân khi nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Vụ việc đang được Công an huyện Hòa Vang điều tra.

Quảng Ngãi: Xe ô tô 'điên' tông hàng loạt xe máy, nhiều người bị thương nặng Đang lưu thông trên đường Trương Định (TP Quảng Ngãi), ô tô tải bất ngờ tông hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-nang-ron-nguoi-truoc-loi-khai-cua-nghi-pham-chem-bo-nguoi-yeu-vi-bi-bat-chia-tay-570866.html