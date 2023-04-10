Quảng Ngãi: Xe ô tô 'điên' tông hàng loạt xe máy, nhiều người bị thương nặng

Xã hội 10/04/2023 07:49

Đang lưu thông trên đường Trương Định (TP Quảng Ngãi), ô tô tải bất ngờ tông hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào tối 9/4, UBND phường Trần Phú (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một ô tô tải và hàng loạt xe máy, ô tô con khiến nhiều người bị thương.

Theo đó, khoảng 19h tối 9/4, một ô tô tải mang BKS 76C-025.45 đang lưu thông hướng Nam - Bắc trên tuyến đường Trương Định (thành phố Quảng Ngãi), đến đoạn đối diện Trường Tiểu học Trần Phú thì mất kiểm soát.

Quảng Ngãi: Xe ô tô 'điên' tông hàng loạt xe máy, nhiều người bị thương nặng - Ảnh 1
 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Người dân tại hiện trường cho biết, chiếc ô tô tải khi mất kiểm soát đã tông hàng loạt xe máy đi cùng chiều phía trước và chỉ có thể dừng lại khi tài xế đánh lái về bên phải đường và va vào ô tô con đang đậu sát lề đường.

Thông tin từ báo VTC News cho biết thêm hậu quả của vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 xe gắn máy bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều mảnh vụn kính vỡ của 2 xe ô tô vương vãi gắp nơi.

Quảng Ngãi: Xe ô tô 'điên' tông hàng loạt xe máy, nhiều người bị thương nặng - Ảnh 2
Xe máy vương vãi khắp nơi tại hiện trường - Ảnh: Báo VTC News 

Lãnh đạo UBND phường Trần Phú cho biết, vụ tai nạn trên đã khiến nhiều người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an thành phố Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đồng thời phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn để điều tra nguyên nhân vụ việc.

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