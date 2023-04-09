Bình Dương: Trèo cửa sổ đi chơi với người yêu, cô gái không may trượt chân té ngã tử vong thương tâm

Xã hội 09/04/2023 08:40

Được biết qua quá trình điều tra lực lượng chức năng cho biết, nạn nhân nhân lúc mọi người đang ngủ, đã trèo qua cửa sổ trên lầu hai để đi chơi với người yêu nhưng không may trượt chân rơi xuống đất tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào chiều 8/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, bệnh nhân H.T.S (34 tuổi) đã tử vong nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thân nhân để làm thủ tục bàn giao thi thể.

Phía bệnh viện này cho hay, trước đó, khoảng 4h45 sáng 5/4, đơn vị tiếp nhận ca bệnh được người dân chuyển đến trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, chỉ biết tên là H.T.S từ lời khai của người đưa đến.

Kết quả chẩn đoán cho thấy, bệnh nhân bị nứt sọ, gãy thân đốt sống ngực, trật khớp cùng chậu, đa chấn thương khác.

Bình Dương: Trèo cửa sổ đi chơi với người yêu, cô gái không may trượt chân té ngã tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện truờng xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Vào đêm 5/4, khi đang ở trong phòng tập thể cùng các nhân viên quán cà phê ở phường An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), chị H.T.S trèo qua cửa sổ lầu hai để đi chơi với người yêu.

Trong khi đang loay hoay tìm đường thì chân chị S. bị trượt, rơi tự do từ trên cao xuống đất. Khi phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới đất, người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Trước thông tin cho rằng, nạn nhân bị giam lỏng nên tìm cách chạy trốn dẫn đến rơi lầu tử vong, ngành chức năng TP. Thuận An khẳng định, đó là thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ ra hạn chế vụ trực thăng rơi ở Quảng Ninh

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ ra hạn chế vụ trực thăng rơi ở Quảng Ninh

Trong buổi họp rút kinh nghiệm công tác cứu hộ, cứu nạn vụ trực thăng rơi ở Quảng Ninh, trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm. Trong đó có việc cung cấp thông tin của đơn vị quản lý máy bay là Binh đoàn 18.

Xem thêm
Từ khóa:   té lầu tử vong rơi lầu tử vong cô gái rơi lầu Bình Dương tin nóng tin tức trong ngày tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt