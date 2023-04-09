Được biết qua quá trình điều tra lực lượng chức năng cho biết, nạn nhân nhân lúc mọi người đang ngủ, đã trèo qua cửa sổ trên lầu hai để đi chơi với người yêu nhưng không may trượt chân rơi xuống đất tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào chiều 8/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, bệnh nhân H.T.S (34 tuổi) đã tử vong nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thân nhân để làm thủ tục bàn giao thi thể.

Phía bệnh viện này cho hay, trước đó, khoảng 4h45 sáng 5/4, đơn vị tiếp nhận ca bệnh được người dân chuyển đến trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, chỉ biết tên là H.T.S từ lời khai của người đưa đến.

Kết quả chẩn đoán cho thấy, bệnh nhân bị nứt sọ, gãy thân đốt sống ngực, trật khớp cùng chậu, đa chấn thương khác.

Hiện truờng xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vào đêm 5/4, khi đang ở trong phòng tập thể cùng các nhân viên quán cà phê ở phường An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương), chị H.T.S trèo qua cửa sổ lầu hai để đi chơi với người yêu.

Trong khi đang loay hoay tìm đường thì chân chị S. bị trượt, rơi tự do từ trên cao xuống đất. Khi phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới đất, người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Trước thông tin cho rằng, nạn nhân bị giam lỏng nên tìm cách chạy trốn dẫn đến rơi lầu tử vong, ngành chức năng TP. Thuận An khẳng định, đó là thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

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