Quảng Ngãi: Rủ nhau đi bắt ốc, 2 bé trai đuối nước thương tâm

Xã hội 08/04/2023 19:29

Sau khi bắt ốc xong, ba học sinh ở xã Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) lội qua suối để về nhà nhưng không may 2 em bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong chiều 8/4, ông Đinh Văn Cư - Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 em học sinh tử vong.

Theo đó, vào lúc 8h cùng ngày, hai chị em cháu Đinh Thị Hiếu (10 tuổi) và cháu Đinh Văn B. (7 tuổi, trú thôn Bồ Nung, xã Sơn Kỳ),cháu Đinh Khánh P. (7 tuổi, trú thôn Tà Gầm, xã Sơn Kỳ) rủ nhau đi bắt ốc.

Quảng Ngãi: Rủ nhau đi bắt ốc, 2 bé trai đuối nước thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đến lúc 9h cùng ngày, cả 3 cùng đi về nhà. Khi lội qua suối Nước Lác (xã Sơn Kỳ), cháu Hiếu lội qua trước và sang được bờ bên kia an toàn, còn B. và P. lội qua sau không may bị dòng nước chảy siết cuốn trôi.

Thấy vậy, Hiếu liền chạy về nhà báo cho mẹ là chị Đinh Thị Hea. Khi chị Hea chạy đến nơi thì cháu B. và P. đã chìm dưới vũng nước sâu, khi được vớt lên bờ thì cả 2 cháu đã tử vong.

Thông tin từ Zing News cho biết thêm ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Sơn Kỳ đã chỉ đạo lực lượng Công an xã nhanh chóng đến hiện trường xác minh và làm việc với gia đình các nạn nhân.

Hiện, thi thể 2 cháu bé đã được gia đình đưa về nhà để mai táng theo phong tục địa phương. Chính quyền đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình.

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